Ολυμπιακοί Αγώνες: Η μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στο Παρίσι από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Πριν από έναν χρόνο, ο επικεφαλής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού δήλωσε με σθένος ότι η γαλλική πρωτεύουσα θα είναι «το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο» για τον κορυφαίο θεσμό του πλανήτη.

Η αυτοπεποίθηση του Tony Estanguet φαίνεται πλέον να εξασθενεί, καθώς τα τάγματα ασφαλείας περιπολούν τους δρόμους του Παρισιού, μαχητικά αεροσκάφη και στρατιώτες είναι έτοιμοι να επέμβουν, και επιβλητικά μεταλλικά φράγματα προστασίας έχουν τοποθετηθεί σαν σιδερένιο παραπέτασμα και στις δύο πλευρές του ποταμού Σηκουάνα, που θα είναι στο επίκεντρο της τελετής έναρξης.

Η εκτενής αστυνομική και στρατιωτική επιχείρηση της Γαλλίας οφείλεται εν μέρει στις πρωτοφανείς προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν οι Αγώνες από 26 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου. Η πόλη έχει επανειλημμένα υποστεί θανατηφόρες επιθέσεις από εξτρεμιστές, και οι διεθνείς εντάσεις είναι υψηλές λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα.

The Olympics intensify police militarization. The Paris 2024 Olympics even have a temporary military base. Military official: "Since the 2nd World War this is the biggest base that's been set up in Paris." 15,000 soldiers + 30,000 police officers per day