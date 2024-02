Όλαφ Σολτς: «Είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό της Συμμαχίας μας».

Μήνυμα προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε Όλαφ Σολτς, από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, υπογραμμίζοντας πως το ΝΑΤΟ μπορεί να υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό της Συμμαχίας.

Την ίδια ώρα, στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο Όλαφ Σολτς απέρριψε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της συνοχής του ΝΑΤΟ. «Η απειλή της Ρωσίας είναι αληθινή. Για αυτό και η αποτρεπτική μας δύναμη πρέπει να παραμείνει αξιόπιστη», υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Δεν θέλουμε σύγκρουση με την Ρωσία, δεν στέλνουμε δικούς μας στρατιώτες, αλλά ο Πούτιν πρέπει να καταλάβει: Είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο της Συμμαχίας μας. Και θα είμαστε και στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Όλαφ Σολτς και υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ να συνεχίσει τη στήριξη της Ουκρανίας.

«Το θετικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Η Φινλανδία και η Σουηδία αποφάσισαν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ», σημείωσε και επεσήμανε ότι το Βερολίνο τηρεί τον ΝΑΤΟϊκό στόχο για αμυντικές δαπάνες σε ύψος 2% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, ζήτησε από τους Ευρωπαίους να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη στήριξη της Ουκρανίας, αλλά και για την ίδια τους την άμυνα- ανεξαρτήτως του ποιος θα κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές ή του πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι γερμανοαμερικανικές σχέσεις είναι «καλύτερες από ποτέ» και η Ευρώπη πρέπει να συνεισφέρει με το μερίδιο που της αναλογεί, ανέφερε επίσης ο Σολτς, επαναφέροντας το αίτημα για αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγής πυρομαχικών.

«Οι ΗΠΑ παρέχουν βοήθεια ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταβάλλουμε μια τουλάχιστον συγκρίσιμη προσπάθεια», είπε για την παραγωγή όπλων.

Στη συνέχεια, δημοσιογράφος ρώτησε τον Γερμανό καγκελάριο για το πρόγραμμα πυραύλων Taurus που ζητάει η Ουκρανία. «Οι αποφάσεις θα ληφθούν στον κατάλληλο χρόνο», είπε ο Σολτς και τόνισε το ποσό των 7 δισ. δολαρίων που έχει δώσει μόνο το 2024 στην Ουκρανία για την ενίσχυση της άμυνας της.

Ο καγκελάριος επίσης δέχτηκε ερώτηση σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Γερμανίας και απαντώντας δήλωσε ότι υπάρχουν δυσκολίες αλλά η χώρα του παραμένει η ισχυρότερη όσον αφορά τις εξαγωγές. «Δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς για την γερμανική οικονομία», διαβεβαίωσε.

Όσον αφορά στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ο Όλαφ Σόλτς σε σύμπνοια με τις ΗΠΑ και την Βρετανία υποστήριξε την λύση των δύο κρατών. Από την άλλη όπως ήταν αναμενόμενο αναγνώρισε την το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα ενώ λόγο έκανε και για την ανθρωπιστική βοήθεια που πρέπει να φτάσει στους αμάχους της Γαζάς.

«Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται αυτός ο πόλεμος πρέπει να είναι σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν πιστεύει ότι ο ισραηλινός στρατός σέβεται το διεθνές δίκαιο, περιορίστηκε να επαναλάβει ότι «το Ισραήλ γνωρίζει ξεκάθαρα πώς θεωρούμε ότι πρέπει να διεξάγεται αυτός ο πόλεμος από τις ισραηλινές δυνάμεις».

