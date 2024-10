Οι ΗΠΑ ερευνούν τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών για τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν

Οι ΗΠΑ ερευνούν τη διαρροή άκρως απόρρητων εγγράφων των μυστικών υπηρεσιών που περιγράφουν τις προετοιμασίες του Ισραήλ για ένα χτύπημα αντιποίνων στο Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Τα απόρρητα έγγραφα φαίνεται να έχουν συνταχθεί από την Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών και περιγράφουν τις αμερικανικές ερμηνείες του σχεδιασμού της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού με βάση δορυφορικές εικόνες από τις 15-16 Οκτωβρίου.

Άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο την Παρασκευή (18/10) μετά την ανάρτησή τους στο Telegram από έναν λογαριασμό με την ονομασία «Middle East Spectator». Χαρακτηρίζονται ως άκρως απόρρητα και έχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι προορίζονται να τα δουν μόνο οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «Five Eyes» - Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και Βρετανία.

— ❗️🇺🇸/🇮🇷/🇮🇱 EXCLUSIVE: One of our sources in the U.S. intelligence community has shared with us an extremely sensitive top secret U.S. intelligence document, dated October 15-16, detailing Israeli preparations for an extensive strike inside Iran: pic.twitter.com/pH53YiJ390