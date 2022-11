Ο ζωολογικός κήπος του Ντάλας καλωσόρισε ένα νέο μωρό ιπποπόταμο- Ανάρτησε πλάνα από τον τοκετό

Ο ζωολογικός κήπος του Ντάλας μόλις υποδέχθηκε έναν υγιή νέο ιπποπόταμο.

Το μωρό ιπποπόταμος γεννήθηκε γύρω στις 5:30 μ.μ. στις 30 Οκτωβρίου και μητέρα του είναι η Boipelo, όπως ανέφερε το CBS Dallas/Fort Worth. Το φύλο του δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Μετά από δυόμισι ώρες τοκετού, που σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο του Τέξας είναι μέση διάρκεια για μια γέννα ιπποπόταμου, η Boipelo γέννησε το μωρό της κάτω από το νερό, κάτι που είναι επίσης χαρακτηριστικό για το θηλαστικό.

Η Boipelo άρχισε να έχει τα πρώτα σημάδια τοκετού νωρίς το απόγευμα στις 30 Οκτωβρίου. Ο ζωολογικός κήπος του Ντάλας, ο οποίος παρακολουθούσε στενά τη μητέρα ιπποπόταμο για εβδομάδες, ήταν προετοιμασμένος για τη γέννα, ανέφερε το CBSDFW.

Πρόσθεσε ότι ο τοκετός ήταν ιδιωτικός και οι υπεύθυνοι παρακολουθούσαν από κάμερες.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τον ερχομό ενός πολυαναμενόμενου μωρού ιπποπόταμου στην οικογένειά μας στον ζωολογικό κήπο του Ντάλας» ανέφερε η σχετική ανάρτηση στο Twitter.

Στην ιδία ανάρτηση υπήρχε και σχετικό βίντεο από τα πλάνα της γέννησης. Σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο του Ντάλας, το νεογέννητο άρχισε να θηλάζει «μέσα σε μία ώρα» από τη γέννας.

«Και οι δύο τα πάνε καλά και δένονται», ανέφερε το tweet για την Boipelo και το νέο της μωρό.

Η Boipelo αυτή τη στιγμή ζει σε ένα βιότοπο με την κόρη τους Adanna, που έκλεισε τον Μάιο τα 3 της χρόνια Το νέο μωρό θα κάνει το ντεμπούτο του στον βιότοπο σε «μερικές εβδομάδες», σύμφωνα με το CBSDFW.

We are thrilled to announce the arrival of a much-anticipated baby hippopotamus to your Dallas Zoo family! Boipelo gave birth to a healthy hippo calf on Sunday, Oct. 30 around 5:30 p.m. Both are doing well and have been bonding behind the scenes. More updates to come on social! pic.twitter.com/fnuQ1mjunK