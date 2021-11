Ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Ιρλανδίας μηνύει τον Βαν Μόρισον ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «πολύ επικίνδυνο» για τους χειρισμούς του κατά την πανδημία κορωνοϊού.

Τα νομικά μέτρα του Ρόμπιν Σουάν σχετίζονται με μια εμφάνιση του μουσικού στο ξενοχοδείο Europa στο Μπέλφαστ τον περασμένο Ιούνιο, όπου ο Μόρισον επέκρινε τον υπουργό του Ενωτικού Κόμματος του Όλστερ (UUP) για ακύρωση συναυλιών του την τελευταία στιγμή, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων πολύ επικίνδυνο.



Τον Ιούνιο, ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του Europa κατά τη διάρκεια βραδυνής εκδήλωσης και μίλησε σε περίπου 140 άτομα που δειπνούσαν για την ακύρωση της παράστασής του εκεί και άλλων τριών σε άλλα μέρη, λόγω της απαγόρευσης live μουσικής για την ανάσχεση της περαιτέρω διασποράς της Covid-19.

Van Morrison and Ian Paisley Jr would like you to know Robin Swann "is very dangerous", and they'd like you to know it repeatedly pic.twitter.com/q1ZOUX6f7K