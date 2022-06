Ο Ξαβιέ Μασκ έγινε Βίβιαν Γουίλσον- Άλλαξε επισήμως όνομα και ταυτότητα φύλου

Εγκρίθηκε η αίτηση αλλαγής ονόματος που κατέθεσε το 18χρονο παιδί του Έλον Μασκ, ζητώντας επίσης να ταυτοποιηθεί ως γυναίκα, και από σήμερα γίνεται επισήμως Βίβιαν Τζένα Γουίλσον.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του TMZ, το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες ενέκρινε την αίτηση και ζήτησε να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό γέννησης από την πολιτεία για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές.

Η Βίβιαν επέλεξε να αφαιρέσει το επώνυμο Μασκ, επιλέγοντας το Γουίλσον, το οποίο είναι το πατρικό όνομα της μητέρας της Τζαστίν.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η Βίβιαν - στην οποία δόθηκε το όνομα Ξαβιέ Αλεξάντερ Μασκ κατά τη γέννησή της - κατέθεσε την αίτηση τον Απρίλιο, λίγο μετά τα 18α γενέθλιά της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανέφερε ως λόγο για την αλλαγή του ονόματός της «την ταυτότητα φύλου και το γεγονός ότι δεν ζω πλέον με τον βιολογικό μου πατέρα [Έλον] ούτε επιθυμώ να σχετίζομαι με αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο».

Ο Έλον Μασκ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι υποστηρίζει τα ζητήματα των transgender, ωστόσο δέχθηκε πυρά το 2020 επειδή επέκρινε τη χρήση των προτιμώμενων αντωνυμιών.

«Υποστηρίζω απόλυτα τα transgender άτομα, αλλά όλες αυτές οι αντωνυμίες είναι ένας αισθητικός εφιάλτης», έγραψε τότε στο Twitter, προσθέτοντας: «Οι αντωνυμίες είναι χάλια».

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα της 18χρονης, Τζαστίν εξέφρασε πόσο περήφανη ήταν που η Βίβιαν ζούσε αυθεντικά, γράφοντας στο Twitter.

"I had a weird childhood," my 18 year old said to me. "I can't believe I'm as normal-seeming as I am."



I said, "I'm very proud of you."



"I'm proud of myself!"