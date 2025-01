Ο Τραμπ άκουσε στην εκκλησία κήρυγμα για την προστασία των μεταναστών και τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τη λειτουργία στον Εθνικό Καθεδρικό της Ουάσινγκτον και άκουσε ένα κήρυγμα που μάλλον δεν το περίμενε.

Συγκεκριμένα μια έκκληση για την προστασία των μεταναστών και σεβασμό στα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

Μία ημέρα αφού δήλωσε ότι στην Αμερική θα αναγνωρίζονται μόνο δύο φύλα και υπέγραψε προεδρικά διατάγματα για τη σαρωτική καταστολή της μετανάστευσης, η Επίσκοπος Μάριαν Ένγκαρ Μπάντι, από άμβωνος, απηύθυνε έκκληση στον Τραμπ να δείξει έλεος σε ανθρώπους που «φοβούνται» τι θα επακολουθήσει.

«Υπάρχουν γκέι, λεσβίες και διεμφυλικά παιδιά σε Δημοκρατικές, Ρεπουμπλικανικές και Ανεξάρτητες οικογένειες, κάποια φοβούνται για τη ζωή τους», είπε η Μπάντι.

The Episcopal Bishop of DC acts like she's delivering a eulogy for the nation not a welcome to a new president. She pleads with Trump "have mercy" on the LGBTQ, the illegal immigrants, "who are scared right now" all while demanding "unity." pic.twitter.com/9KQn2MLmcP