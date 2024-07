Ο Στίβεν Κινγκ ζητά από τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα

Ο Στίβεν Κίνγκ ζητάει από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας καλός πρόεδρος, αλλά ήρθε η ώρα να ανακοινώσει, προς το συμφέρον της Αμερικής που τόσο ξεκάθαρα αγαπά, ότι δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή» έγραψε ο Στίβεν Κινγκ στο X το πρωί της Δευτέρας.

Την Κυριακή, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ κάλεσε τον Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα. Μεγάλοι χορηγοί και υποστηρικτές από τη βιομηχανία του θεάματος, ο σεναριογράφος και παραγωγός, Ντέιμον Λίντελοφ και ο συνιδρυτής του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς θέλουν επίσης ο πρόεδρος να παραιτηθεί.

Joe Biden has been a fine president, but it’s time for him—in the interests of the America he so clearly loves—to announce he will not run for re-election.