Ο πρώτος ανοιχτά γκέι Πρόεδρος στην Ευρώπη εκλέχτηκε στην Λετονία

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρ Ρίνκεβιτς είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι πρόεδρος στην Ευρώπη.

O Έντγκαρ Ρίνκεβιτς έκανε coming out ως ομοφυλόφιλος το 2014.

Ενώ κατά καιρούς υπήρξαν και άλλοι ανοιχτά γκέι ηγέτες στην Ευρώπη, κατά βάση αυτοί ήταν πρωθυπουργοί και όχι Πρόεδροι κρατών. Όπως για παράδειγμα ο Leo Varadkar της Ιρλανδίας, ο Xavier Bettel του Λουξεμβούργου και η Ana Brnabić της Σερβίας.

Ο Έντγκαρ Ρίνκεβιτς, ο οποίος από χθες νοείται ως ο νέος Πρόεδρος της Λετονίας, έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα στην πολιτική σκηνή της χώρας του, καθώς από το 2011 θήτευσε ως υπουργός Εξωτερικών, ενώ πριν από αυτό εργάστηκε στη δημόσια διοίκηση.

Σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι είναι τιμή για αυτόν η εκλογή του. «Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να υπηρετήσω καλά τον λαό της Λετονίας. Ευχαριστώ τα μέλη του κοινοβουλίου για την εμπιστοσύνη τους», ανέφερε.

«Δεν θέλω να πω πολλά, αλλά τώρα είναι μια τέτοια στιγμή που, αφενός, η Λετονία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Αφετέρου, οι προεδρικές εκλογές έγιναν αφού οι παίκτες της ομάδας χόκεϊ, μας έφεραν το χάλκινο μετάλλιο. Και θέλω να πω σε όλα τα μικρά αγόρια και κορίτσια, που ονειρεύονται να γίνουν είτε Πρόεδροι είτε παίκτες χόκεϊ, και ίσως το θεωρείτε αδύνατο, ότι αν περάσετε από τα όνειρα στις πράξεις και προσπαθήσετε να διαπεράσετε την οροφή σας, τότε θα πετύχετε», σχολίασε ο Έντγκαρ Ρίνκεβιτς μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

I am honoured and humbled to be elected as President of the Republic of Latvia, I will do my best to serve the people of Latvia well. I thank Members of Parliament for their trust 🇱🇻