Βρετανία: Ηλεκτροσόκ και σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Οδυνηρή αντιμετώπιση και περιπτώσεις φρικτών «θεραπειών» σε ομοφυλόφιλους Βρετανούς στρατιώτες καταγράφει νέα έκθεση για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στις ένοπλες δυνάμεις.

Η πολυαναμενόμενη έκθεση για την διαχρονική ομοφοβία στις ένοπλες δυνάμεις φέρεται να επιβεβαιώνει ότι οι Βρετανοί στρατιώτες που ανήκαν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα υποβλήθηκαν σε φρικτή «θεραπεία» με ηλεκτροσόκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκθεση θα περιγράφει λεπτομερώς πώς το ΛΟΑΤΚΙ+ στρατιωτικό προσωπικό αναγκάστηκε να υπομείνει τη λεγόμενη «θεραπεία μεταστροφής», αλλά και σεξουαλικές επιθέσεις, αδικαιολόγητη παρακολούθηση και εκβιασμούς από τους ανωτέρους τους μεταξύ του 1967-όταν η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε εν μέρει- και του 2000, όταν τελικά άρθηκε η απαγόρευση για τους ομοφυλόφιλους στρατιώτες που υπηρετούσαν στις ένοπλες δυνάμεις.

Η ανώνυμη μαρτυρία ενός θύματος στην έκθεση, όπως την επικαλείται το Bloomberg, περιλαμβάνει περιγραφές σύμφωνα με τις οποίες τους είχαν τοποθετήσει ηλεκτρικά καλώδια στο κεφάλι, ότι τους έδειχναν εικόνες γυναικών και ότι τους έκαναν ηλεκτροσόκ που άφηναν «μελανιές και καψίματα» στο δέρμα.

Η Ανεξάρτητη Επισκόπηση για τους βετεράνους ΛΟΑΤΚΙ+ διενεργήθηκε από τον πρόεδρο λόρδο Έθερτον, ανεξάρτητο πρόσωπο τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τις ένοπλες δυνάμεις, και σύμφωνα με πληροφορίες υποβλήθηκε στην κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα για εξέταση και ανταπόκριση.

Ωστόσο, οι ακτιβιστές πιστεύουν τώρα ότι η δημοσίευση της επίσημης έκθεσης θα καθυστερήσει μέχρι κάποια στιγμή αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ενώ υπάρχουν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να αποσιωπηθεί λόγω της μακράς διακοπής της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο πρώην αξιωματικός του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και πρόεδρος του Fighting with Pride Γκρέγκ Τζόουνς και η πρώην αξιωματικός της RAF Κάρολαιν Πέιτζ δήλωσαν στη Mirror ότι περισσότεροι από 1.150 βετεράνοι προσήλθαν για να μοιραστούν πώς η απαγόρευση των ομοφυλοφίλων «κατέστρεψε τις ζωές τους, προκαλώντας φτωχοποίηση, προβλήματα σχετικά με την καριέρα τους, τα σπίτια, τις οικογένειες, τους φίλους, καθώς και τραύματα για όλη τους τη ζωή».

«Αυτοί οι βετεράνοι επέστρεψαν στις πιο σκοτεινές μέρες τους για να υποβάλουν τις εμπειρίες τους στην έκθεση», είπαν.

«Η καθυστέρηση της δημοσίευσης αυτής της έκθεσης διαιωνίζει την αδικία και τη σκληρότητα της απαγόρευσης και τους απογοητεύει ακόμη περισσότερο μετά από τόσα χρόνια. Η έκθεση θα αποκαλύψει πώς η στρατιωτική αστυνομία τους κυνήγησε, τους υπέβαλε σε βάναυσες εξετάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ορισμένοι κακοποιήθηκαν. Πολλοί εξέτισαν ποινές φυλάκισης, ακόμη και το 1995. Παρά τις εμπειρίες τους, αυτοί οι βετεράνοι έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τις ένοπλες δυνάμεις μας και συνέχισαν την υπηρεσία τους σε αυτές με αυτήν την συγκεκριμένη πράξη της κατάθεσης της μαρτυρίας τους. Η έκθεση θα αφηγηθεί μια ιστορία που αποτελεί ντροπή για τη Βρετανία και η έκθεση αυτή πρέπει να δημοσιοποιηθεί τώρα» αναφέρουν επιπλέον.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο απέκτησε αντίγραφο της έκθεσης, η ανασκόπηση περιγράφει λεπτομερώς μια απροκάλυπτη κουλτούρα ομοφοβίας σε κάθε επίπεδο των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, με το ομοφυλόφιλο στρατιωτικό προσωπικό να επιβάλλεται σε «θεραπεία μεταστροφής» μέχρι και τη δεκαετία του 1990.

Μια άλλη ανώνυμη μαρτυρία, από κάποιον που υπηρέτησε στη βασιλική Αεροπορία, αναφέρει ότι τον έβαζαν να κάθεται σε ένα κομοδίνο και του έβαζαν καλώδια στο κεφάλι, ενώ το ιατρικό προσωπικό έπινε μπύρα και έλεγε ότι διέκρινε μια «σκιά» στον εγκέφαλο, η οποία υποτίθεται πως ήταν η αιτία της σεξουαλικότητάς του.

Άλλοι βετεράνοι είπαν στην επανεξέταση ότι δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση από ανώτερο προσωπικό και στη συνέχεια είτε απολύθηκαν όταν παραπονέθηκαν είτε εκβιάστηκαν ότι θα αποκαλυφθεί η ομοφυλοφιλία τους και θα απολυθούν από τις ένοπλες δυνάμεις.

Μια γυναίκα, που είπε ότι εντάχθηκε στο ναυτικό τη δεκαετία του '90, προτού την διώξουν επειδή ήταν ομοφυλόφιλη, περιέγραψε λεπτομερώς πώς η μεταχείρισή της από τους ανωτέρους της την οδήγησε σε εξάρτηση από το αλκοόλ και σε αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία.

Today is the first dedicated #LGBT #Pride for the Armed Forces, in #Durham . Our reporter @SeBCheer spoke to Kate from @fightingwpride who helped put the event together #CapitalReports pic.twitter.com/dN6iKa7inX

Σύμφωνα με το Bloomberg, η έκθεση ζητά επίσης από την κυβέρνηση των Τόρις να ζητήσει επίσημα συγγνώμη από τους ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνους για τις πολιτικές που προκάλεσαν αυτήν τη μεταχείρισή τους και να τους αποζημιώσει για τις χαμένες αποδοχές και συντάξεις.

Η Telegraph ανέφερε την Παρασκευή ότι ορισμένοι βετεράνοι θα μπορούσαν να δικαιούνται εξαψήφια ποσά. Ωστόσο, έως ότου δημοσιευθεί πλήρως η έκθεση και η κυβέρνηση δηλώσει τις προθέσεις της, δεν είναι γνωστό αν θα ακολουθηθεί αυτή η οδός.

The #LGBTVeteransReview is the first step towards delivering justice to the 20,000+ LGBT Veterans who were treated appallingly at the hands of the state.



I asked Leader of the House @PennyMordaunt to confirm that the report will not be delayed. pic.twitter.com/Aj1P7YX1Hw