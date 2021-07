Ο πρίγκιπας Τζορτζ κλείνει σήμερα τα οκτώ του χρόνια και η μητέρα του Δούκισσα του Κέιμπριτζ, ανάρτησε μία φωτογραφία του.

Τη φωτογραφία δια χειρός Κέιτ Μίντλετον συνόδευε και μία λεζάντα που γράφει «Γίνεται οκτώ (αύριο)».

Χαμογελάει πλατιά για την κάμερα, ποζάρει με πορτοκαλί - μπλε ριγέ πουκάμισο και μπλε σορτς και η μητέρα του απαθανατίζει τη στιγμή. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Νόρφολκ πριν από λίγες ημέρες.

Στο κανάλι ωστόσο της βασιλικής οικογένειας στο Youtube αναρτήθηκε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του πρίγκιπα. Από τότε που ήταν μωρό μέχρι σήμερα, που θυμίζει πολύ στον μπαμπά του και τον συνοδεύει και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

