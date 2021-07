Είναι ένας επτάχρονος, που παρακολουθούσε από κοντά την προσπάθεια της Αγγλίας να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αλλά, όπως ισχύει για κάθε μέλος της βασιλικής οικογένειας, τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω στον πρίγκιπα Τζορτζ.

Οι αντιδράσεις του γιου του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον κατά τη διάρκεια του τελικού του Euro 2020 έγιναν viral. Και ο επτάχρονος, όπως όλοι οι Άγγλοι, βρέθηκε από την έκσταση στην απογοήτευση.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, που βρέθηκε στις κερκίδες του Γουέμπλεϊ με τους γονείς του, πετάχτηκε από τη θέση του και πανηγύρισε σαν γνήσιος φίλαθλος το γκολ που έβαλε ο Λουκ Σο μόλις στο δεύτερο λεπτό του τελικού. Δίπλα του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επίσης χοροπηδούσε από τη χαρά του και πήρε αγκαλιά τον γιο του. Ο μικρός πανηγύρισε με τα χέρια ψηλά και με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπο πήρε αγκαλιά και τη μητέρα του.

Δυστυχώς, για τους φιλάθλους της Αγγλίας, η κατάληξη του τελικού τους βύθισε στη θλίψη. Στα social media κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του πρίγκιπα Τζορτζ εμφανώς στεναχωρημένου μετά τη νίκη της Ιταλίας στα πέναλτι, ενώ ο πατέρας του ακουμπούσε τα χέρια στους ώμους του αγοριού, ίσως σε μια προσπάθεια να τον παρηγορήσει.

