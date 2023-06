«Ο Πούτιν ταπεινώθηκε»: Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ για την εξέγερση της Wagner στη Ρωσία

Πλούσια ρεπορτάζ σχετικά με την εξέγερση της μισθοφορικής ομάδας Wagner της Ρωσίας φιλοξενεί ο διεθνής Τύπος, μετά τις σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα το Σάββατο.

Η είδηση κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διεθνώς, και είναι πολλά τα ερωτήματα που εκφράζονται σχετικά με την ισχύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Περί «εξέγερσης κατά του Πούτιν» γράφει η γερμανική Bild και «ντύνει» το άρθρο της με φωτογραφία μαχητών της Wagner. Ο υπότιτλος της εφημερίδας γράφει: «Η απόπειρα πραξικοπήματος στη Ρωσία και τι σημαίνει αυτό για εμάς».

Η Die Welt και το Der Spiegel κάνουν λόγο για «αγώνα εξουσίας» στη Ρωσία.

Οι New York Times έχουν ανάλυση σχετικά με το τι σημαίνει η βραχύβια ανταρσία για την εξουσία του Πούτιν. Ο ανταποκριτής του μέσου Πίτερ Μπέικερ σημειώνει τους κινδύνους και την ευκαιρία, που παρουσίασε η αστάθεια. Ο κίνδυνος είναι ένας στριμωγμένος Πούτιν, με πυρηνικά στη διάθεσή του, ενώ ως ευκαιρία παρουσιάζει η αποδυνάμωση της Ρωσίας, εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία.

Η Washington Post χαρακτήρισε τις τελευταίες 24 ώρες ως τη σοβαρότερη απειλή για την προεδρία του Πούτιν, «η οποία μέχρι τώρα έχει ευδοκιμήσει χάρη στην ικανότητά του να διαιρεί και να κυβερνά, (...) λειτουργώντας ως ο απόλυτος διαιτητής μεταξύ των αντιμαχόμενων ελίτ». «Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες αυταρχικής διακυβέρνησης, η ύβρις του Πούτιν έχει επανειλημμένα θολώσει την κρίση του - τόσο στην εισβολή στην Ουκρανία όσο και στην εσφαλμένη εκτίμηση του κατά πόσον ο Γεβγκένι Πριγκόζιν θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «γύρισε μπούμερανγκ στον Πούτιν» γράφει η Wall Street Journal στον κύριο τίτλο της. Σχολιάζει, δε, πως η Δύση κρατά μεγάλες αποστάσεις για να μην φανεί πως εμπλέκεται στην ανταρσία.

Η εφημερίδα Sunday Times δημοσιεύει μία φωτογραφία των μισθοφόρων της Wagner που κραδαίνουν τα όπλα τους, με το άρθρο να τιτλοφορείται: «Ο Πούτιν ταπεινώθηκε από την ανταρσία».

Ο Observer γράφει: «Ο αρχηγός των ανταρτών σταματά την προέλαση των τανκς στη Μόσχα "για να σταματήσει την αιματοχυσία"» - απηχώντας και τις σχετικές δηλώσεις του Γεβγκένι Πριγκόζιν - δίπλα στην εικόνα ενός τανκ της Wagner.

Στο πρωτοσέλιδο φιλοξενείται, επίσης, ανάλυση ειδικού ο οποίος επισημαίνει πως η ανταρσία με επικεφαλής τον Πριγκόζιν, δείχνει πως η δύναμη και επιρροή του Πούτιν είναι σε χαμηλό δεκαετιών.

Η Sunday Mirror έχει στην πρώτη σελίδα της τον τίτλο «Ο Πούτιν ωθείται στο χείλος του γκρεμού», μαζί με τις φωτογραφίες των δύο πρωταγωνιστών: του Ρώσου προέδρου και του Πριγκόζιν. Σχολιάζει, δε, πως «η τρομοκρατία στρέφεται κατά του δικτάτορα».

Η Sunday Telegraph γράφει «Οι στασιαστές της Wagner γυρίζουν πίσω μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν», ενώ ειδικός εκτιμά πως η Ρωσία απέφυγε, τελευταία στιγμή, μία επανάσταση.

