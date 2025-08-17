ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σερβία: Βίαιες διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα - Στις φλόγες τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος

Σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Σερβία από τον Νοέμβριο, μετά το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σερβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε αντικυβερνητικούς διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις καταστολής σε όλη τη Σερβία, για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, αφού γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) παραδόθηκαν στις φλόγες.

Η αστυνομία στο Βάλιεβο φέρεται να έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών, αφού μια μικρή ομάδα μασκοφόρων επιτέθηκε σε κενές εγκαταστάσεις του SNS και τους έβαλε φωτιά.

Υπήρξαν εκτεταμένες καταγγελίες για βία και αστυνομική αγριότητα στην πρωτεύουσα Βελιγράδι και στο Νόβι Σαντ. Το σερβικό υπουργείο Εσωτερικών διέψευσε τις καταγγελίες αυτές.

Σερβία: Βίαιες διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα - Στις φλόγες τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Το γεγονός αυτό έρχεται την ώρα που η Ρωσία δεσμεύτηκε να στηρίξει τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ηγέτη του SNS, δηλώνοντας πως δεν θα «μείνει αδιάφορη». Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν αρχικά από την κατάρρευση του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, με τους Σέρβους να απαιτούν πρόωρες εκλογές και τον τερματισμό της 12ετούς διακυβέρνησης Βούτσιτς.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς, που συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές μέχρι τις συγκρούσεις της Τετάρτης, όταν φιλοκυβερνητικοί οπαδοί οργάνωσαν αντεγκλήσεις.

Σερβία: Βίαιες διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα - Στις φλόγες τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Το βράδυ του Σαββάτου, δυνάμεις καταστολής αναπτύχθηκαν ξανά σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Βελιγράδι, καθώς πολίτες διαδήλωναν ζητώντας πρόωρες εκλογές.

Γραφεία και σημαίες που αντιπροσωπεύουν το κόμμα SNS του Βούτσιτς αποτέλεσαν στόχο της οργής των διαδηλωτών.

Διαδηλωτές επίσης έσπασαν τα παράθυρα των κεντρικών γραφείων του Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, εταίρου του κυβερνώντος SNS.

Σερβία: Βίαιες διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα - Στις φλόγες τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Την τελευταία εβδομάδα, έχουν αναφερθεί τραυματισμοί σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, ενώ ανεπιβεβαίωτο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αστυνομικούς να ξυλοκοπούν έναν άνδρα στο Βάλιεβο.

Ο Michael O'Flaherty, Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασε την Παρασκευή ανησυχία για τη «δυσανάλογη χρήση βίας» από την αστυνομία στη Σερβία, καλώντας τις αρχές να «τερματίσουν τις αυθαίρετες συλλήψεις και να αποκλιμακώσουν την κατάσταση».

Ο Βούτσιτς απάντησε στις εξελίξεις του Σαββάτου μέσω Instagram, γράφοντας ότι «η βία είναι έκφραση απόλυτης αδυναμίας» και υποσχόμενος να «τιμωρήσει τους τραμπούκους».

Έχει επανειλημμένα απορρίψει τα αιτήματα για πρόωρες εκλογές και καταγγέλλει τις διαδηλώσεις ως μέρος ξένου σχεδίου ανατροπής του.

Σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Σερβία από τον Νοέμβριο, μετά την κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Η τραγωδία αυτή έγινε σύμβολο της βαθιάς διαφθοράς στη βαλκανική χώρα, με τις αρχικές εκκλήσεις για διαφανείς έρευνες να εξελίσσονται σε αιτήματα για πρόωρες εκλογές.

Στην κορύφωσή τους, οι διαδηλώσεις έφεραν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σερβία: Νύχτα κόλασης στο Βελιγράδι - Αντικυβερνητικοί συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του Βούτσιτς

Διεθνή / Σερβία: Νύχτα κόλασης στο Βελιγράδι - Αντικυβερνητικοί συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του Βούτσιτς

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους
LIFO NEWSROOM
Σερβία: Επεισόδια στο Νόβι Σαντ - «Τελειώσατε», φώναζαν διαδηλωτές κατά του Βούτσιτς

Διεθνή / Σερβία: Επεισόδια στο Νόβι Σαντ - «Τελειώσατε», φώναζαν διαδηλωτές κατά του Βούτσιτς

Έσπασαν γραφεία του κυβερνώνοντος κόμματος, εκτόξευσαν αυγά και μπογιές - Επεισόδια σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις, καθώς μαζικές διαδηλώσεις απαιτούν την απομάκρυνση της κυβέρνησης 
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: «Βομβαρδίζουν μια συνοικία επί μέρες» - Σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων 

Διεθνή / Γάζα: «Βομβαρδίζουν μια συνοικία επί μέρες» - Σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων 

«Εκτιμούμε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι παραμένουν στη συνοικία Ζεϊτούν, οι περισσότεροι χωρίς νερό και τρόφιμα», ανέφερε εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας
LIFO NEWSROOM
Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Διεθνή / Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πλέον το δόγμα Πούτιν περί ειρήνης και όχι εκεχειρίας και αυτό προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, που φοβάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πιέσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει
LIFO NEWSROOM
Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Τι επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
LIFO NEWSROOM
 
 