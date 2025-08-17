ΔΙΕΘΝΗ
Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - «Δεν θα σταματήσουμε»

Οι οικογένειες των ομήρων καταγγέλλουν την απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα αντί να συνάψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων

LifO Newsroom
Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Φωτογραφία: EPA
Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν χθες, Σάββατο (16/8), το κέντρο του Τελ Αβίβ, απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

Σύμφωνα με τοπικά και διεθνή μέσα, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Χάιφα, την Ιερουσαλήμ και τη Μπερσέβα, έπειτα από κάλεσμα του Φόρουμ Συγγενών Ομήρων.

Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA

Μιλώντας στο πλήθος, η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του Ματάν –ενός από τους περίπου 20 ζωντανούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας– τόνισε: «Αύριο θα οδηγήσουμε τη χώρα σε πάγωμα», αναφερόμενη στη σημερινή πανεθνική απεργία, με την οποία οι οικογένειες επιχειρούν να κλιμακώσουν την πίεση προς την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι στο Ισραήλ, η Κυριακή αποτελεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

«Δεν θα σταματήσουμε αύριο· δεν θα περιμένουμε τον (πρωθυπουργό) Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο. Θα πάρουμε αυτό που μας ανήκει δικαιωματικά», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: EPA

Οι οικογένειες των ομήρων κατήγγειλαν την απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα αντί να συνάψει συμφωνία για την επιστροφή των αιχμαλώτων, σύμφωνα με την Times of Israel.

Φωτογραφία: EPA

Το Ισραήλ εκτιμά ότι, εκτός από τους ζωντανούς ομήρους, περίπου 30 σοροί ανθρώπων που απήχθησαν παραμένουν ακόμη στην κατοχή της Χαμάς.

