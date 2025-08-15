Αλάσκα: Η στιγμή που δημοσιογράφος ρωτάει τον Πούτιν «εάν θα σταματήσει να σκοτώνει πολίτες;»

Στην Αλάσκα βρίσκονται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Περίπου στις 22:00 (ώρα Ελλάδος) τα αεροσκάφη των δύο προέδρων προσγειώθηκαν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να βγαίνει πρώτος και να υποδέχεται στο κόκκινο χαλί τον Ρώσο ομόλογό του.

Οι δύο άντρες αντάλλαξαν αρχικά μια θερμή χειραψία και έπειτα μερικές κουβέντες προτού οι δημοσιογράφοι άρχισαν να φωνάζουν ερωτήσεις.

Εκείνη τη στιγμή ακούγεται μία ρεπόρτερ να ρωτάει τον Ρώσο πρόεδρο, «εάν θα σταματήσει να σκοτώνει πολίτες;». Τότε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει νόημα πως δεν ακούει και μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ αποχωρούν από το σημείο.

Reporter: President Putin, will you stop killing civilians?



Putin: (He could not hear) pic.twitter.com/iavRPo4OyK — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Μετά τις φωτογραφίες, οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας μπήκαν στην ίδια θωρακισμένη αμερικανική λιμουζίνα για να μεταβούν στον χώρο της κοινής τους συνάντησης.

Στη συνάντηση θα είναι παρόντες από πλευράς ΗΠΑ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και από πλευρά Ρωσίας ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.