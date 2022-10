Ο Πούτιν κήρυξε στρατιωτικό νόμο στις ουκρανικές περιοχές που προσάρτησε η Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε στρατιωτικό νόμο στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που προσάρτησε η Μόσχα. Πρόκειται για το Λουχάνσκ, το Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι όλες οι ρωσικές επαρχίες θα πρέπει να επιβάλουν μέτρα για τη διασφάλιση κρίσιμων εγκαταστάσεων. Ο Πούτιν δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι τα μέτρα που διέταξε θα αυξήσουν τη σταθερότητα της οικονομίας, της βιομηχανίας και της παραγωγής για την υποστήριξη αυτού που η Ρωσία αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

