Ρωσικές αρχές: Οι Ουκρανοί ξεκίνησαν αντεπίθεση στη Χερσώνα

Τα ουκρανικά στρατεύματα ξεκίνησαν αντεπίθεση προς την κατεύθυνση Νοβάγια Καμένκα-Μπέρισλαβ στη Χερσώνα, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, Κιρίλ Στρεμούσοφ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο, Ria Novosti, η επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων πραγματοποιείται με «δύο τάγματα πεζικού και ένα τάγμα τεθωρακισμένων της 17ης ταξιαρχίας». Πριν την επίθεση, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, προηγήθηκαν χτυπήματα του πυροβολικού.

«Παρατηρείται μεγάλος αριθμός εχθρικών UAV μεσαίου βεληνεκούς και αναγνωριστικών Βayraktar, σε απόσταση χωρίς να εισέρχονται στη ζώνη αεράμυνας» τόνισε ο Στρεμούσοφ.

Οι πολίτες στη Χερσώνα λαμβάνουν μηνύματα από τη διορισμένη από τους Ρώσους διοίκηση με τα οποία καλούνται να εγκαταλείψουν την πόλη.

Εχθές το βράδυ, ο νέος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, Σεργκέι Σουροβίκιν, παραδέχτηκε ότι η στρατιωτική κατάσταση είναι «τεταμένη», ιδίως στην περιοχή γύρω από τη Χερσώνα, στα νότια, όπου ετοιμάζεται εκκένωση πολλών περιοχών.

«Ο ρωσικός στρατός θα διασφαλίσει πάνω απ’ όλα την ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού» από τη Χερσώνα όπου τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών «απειλούν άμεσα τη ζωή των κατοίκων», πρόσθεσε.

Οι μελλοντικές ενέργειες του ρωσικού στρατού σε ό,τι αφορά την ίδια την πόλη της Χερσώνας «θα εξαρτηθούν από τη στρατιωτική κατάσταση», συνέχισε, λέγοντας ότι είναι ανάγκη «να διαφυλαχθεί στο μέγιστο η ζωή των πολιτών και των Ρώσων στρατιωτών». «Δεν αποκλείουμε τη λήψη μιας πολύ δύσκολης απόφασης», κατέληξε.

Southern Axis Update:#Russian sources stated that #Ukrainian forces continued counteroffensive operations across the entire frontline in #Kherson Oblast. /1https://t.co/BziFYc6j0u pic.twitter.com/caC4DSRSA6