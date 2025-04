Ο πάπας Φραγκίσκος ευχήθηκε στον Κάρολο και την Καμίλα για την επέτειό τους - Η φωτογραφία της συνάντησης

Συναντήθηκαν -τελικά- με τον πάπα Φραγκίσκο, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, στο Βατικανό, όπου τους ευχήθηκε ευτυχισμένη 20η επέτειο γάμου.

Σε μια δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ο βασιλιάς και η βασίλισσα δήλωσαν ότι «χαίρονται που ο πάπας Φραγκίσκος ήταν αρκετά καλά για να τους φιλοξενήσει - και που είχαν την ευκαιρία να δώσουν τις καλύτερες ευχές τους από κοντά».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την τρίτη ημέρα της κρατικής επίσκεψής τους στην Ιταλία και ενόψει ενός κρατικού συμποσίου στη Ρώμη το απόγευμα της Τετάρτης. Φαίνεται ότι η συνάντηση επιβεβαιώθηκε μόλις το πρωί της Τετάρτης. Προηγουμένως η συνάντση είχε ανακοινωθεί πως δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της κακής υγείας του πάπα Φραγκίσκου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Casa Santa Marta του Βατικανού, όπου ο Πάπας Φραγκίσκος αναρρώνει από τότε που βγήκε από το νοσοκομείο Gemelli. Φωτογραφία της συνάντησης, η οποία διήρκεσε 20 λεπτά, δόθηκε στη δημοσιότητα από το Βατικανό το πρωί της Πέμπτης.

Ο λογαριασμός Royal Family στο X τη δημοσίευσε μαζί με τη λεζάντα "Che casee speciale", στα ιταλικά, που μεταφράζεται ως «τι ειδική περίσταση».

Che occasione speciale!



A special moment for Their Majesties as they privately met His Holiness Pope Francis at the Vatican yesterday.



The King and Queen were deeply touched by The Pope’s kind remarks about their 20th wedding anniversary and honoured to be able to share their… pic.twitter.com/5WAZu9nN5q