Κρήτη: Βίντεο από τη στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης πεζού από βαν στη Χερσόνησο

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Χερσόνησο Κρήτης, στο οποίο βαν παρέσυρε πεζό.

Στο υλικό, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται η στιγμή που το όχημα, κινούμενο από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο, επιχειρεί να αποφύγει έναν άνδρα που διασχίζει τον δρόμο. Στη συνέχεια περνά στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούεται με μοτοσικλέτα και τελικά παρασύρει τον πεζό.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος εξακολουθούν να διερευνώνται από την Τροχαία.

