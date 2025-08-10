Ισραήλ: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του σχεδίου Νετανιάχου για τη Γάζα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στους δρόμους του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μία ημέρα μετά την απόφαση της κυβέρνησης να καταλάβει ολοκληρωτικά την περιοχή.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό και φωτογραφίες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η σύγκρουση δεν θα λήξει έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η πλειοψηφία των Ισραηλινών θεωρεί ότι ο πόλεμος στη Γάζα πρέπει να σταματήσει άμεσα μέσω διπλωματικής συμφωνίας που θα προβλέπει την απελευθέρωση των υπολοίπων 49 ομήρων, εκ των οποίων οι 27 είναι ήδη νεκροί.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις δημοσιογράφων του AFP στο σημείο, οι διαδηλωτές ανέρχονταν σε δεκάδες χιλιάδες, ενώ το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων έκανε λόγο για 100.000 συμμετέχοντες. Οι αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη εκτίμηση.

🚨 Tel Aviv erupts in its largest protest yet — crowds demand end to war, end to hunger, free the captives, and remove the government. pic.twitter.com/JXF5PKVemv — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) August 9, 2025

Hundreds of Israelis holding pictures of children killed in Gaza, in a vigil against the genocide in Tel Aviv. 18,592 children. Plus 98 who died of starvation. On top of 62 killed by Hamas.

Stop the genocide. Refuse conscription. Put all possible international pressure on Israel pic.twitter.com/7JKstlOgCP — Haggai Matar (@Ha_Matar) August 9, 2025

Some 60,000 Israelis are demonstrating in Tel Aviv at Hostage Square tonight to urge the government to accept a hostage-ceasefire deal.



Israelis are unified in our message: End the war. Bring the hostages home NOW. 🎗️ pic.twitter.com/uwmYAlbfmQ — Hen Mazzig (@HenMazzig) August 9, 2025

Το Φόρουμ, που εκπροσωπεί πολλές οικογένειες ομήρων, τόνισε ότι η συνέχιση της κατοχής της Γάζας ισοδυναμεί με εγκατάλειψη των κρατουμένων και αγνόηση της λαϊκής βούλησης για άμεσο τερματισμό του πολέμου με συμφωνία απελευθέρωσής τους. Σε ανακοίνωσή του, κατηγόρησε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ότι «επιλέγει μια ακόμη πορεία απερισκεψίας, στις πλάτες των ομήρων, των στρατιωτών και της ισραηλινής κοινωνίας συνολικά».

«Πιστεύω ότι είναι θανατική καταδίκη για όλους τους ομήρους που παραμένουν εκεί. Είναι λάθος να γίνει αυτό τώρα», δήλωσε ο Ντάνι Μπουκόφσκι, ξενοδόχος στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος στην ανακοίνωση για είσοδο των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη της Γάζας.

Η πλήρης κατοχή της Γάζας θα ανέτρεπε την απόφαση του 2005, με την οποία το Ισραήλ είχε αποσύρει χιλιάδες Εβραίους εποίκους και τις ένοπλες δυνάμεις του, διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο των συνόρων, του εναέριου χώρου και των βασικών υπηρεσιών.

Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ