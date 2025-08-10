Πορτογαλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει νομοσχέδιο που περιορίζει τη μετανάστευση

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πορτογαλίας ανέστειλε την εφαρμογή νομοσχεδίου που είχε εγκριθεί από τη δεξιά κοινοβουλευτική πλειοψηφία και στόχευε στον περιορισμό της εισροής μεταναστών, κρίνοντας ότι θέτει εμπόδια στην επανένωση οικογενειών μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

Αμέσως μετά την απόφαση, ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα επέστρεψε το νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών μέχρι τον Σεπτέμβριο. Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος είχε ζητήσει από το δικαστήριο να εξετάσει το κείμενο για πιθανές παραβιάσεις των αρχών της ισότητας, της αναλογικότητας και της νομικής ασφάλειας.

Το νομοσχέδιο, που αντανακλά τη δεξιά στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, θα υποχρέωνε εκατοντάδες χιλιάδες νόμιμους μετανάστες να περιμένουν δύο χρόνια προτού υποβάλουν αίτηση για επανένωση με τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους. Εξαιρούνταν μόνο οι εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης και οι επενδυτές με ειδικές άδειες παραμονής.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι διατάξεις αυτές «είναι πιθανό να οδηγήσουν στον χωρισμό των μελών οικογενειών» μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στην Πορτογαλία, γεγονός που συνιστά «παραβίαση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα».

Πέρυσι, η κυβέρνηση είχε καταργήσει πρόγραμμα που επέτρεπε σε μετανάστες με τουριστική βίζα ή απαλλαγή από βίζα να παραμείνουν στη χώρα και να λάβουν άδεια παραμονής εφόσον έβρισκαν εργασία. Οι μετανάστες από την Κοινότητα Πορτογαλόφωνων Χωρών εξακολουθούν να απολαμβάνουν τα περισσότερα από αυτά τα προνόμια, ωστόσο το νέο νομοσχέδιο θα απαιτούσε μακροχρόνια βίζα εργασίας ή παραμονής, για την οποία θα έπρεπε να υποβληθεί αίτηση από τη χώρα προέλευσης.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε στις 16 Ιουλίου με τις ψήφους του κεντροδεξιού κυβερνητικού συνασπισμού και του ακροδεξιού κόμματος Chega, που αναδείχθηκε δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στις γενικές εκλογές του Μαΐου.

Τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για «απάνθρωπη» πολιτική και για το ότι επέτρεψε στο Chega να επιβάλει την αντιμεταναστευτική του ατζέντα στη διακυβέρνηση της μειοψηφίας.

Η κυβέρνηση απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη μεταναστευτική ροή απαιτεί πιο αυστηρούς ελέγχους και δηλώνοντας πως προτίθεται να προσαρμόσει το νομοσχέδιο ώστε να ανταποκρίνεται στις αντιρρήσεις του δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από Reuters

