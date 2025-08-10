Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή: Καίει αγροτοδασική περιοχή στη Νέα Μουσινούπολη 

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Κομοτηνή, στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στη Ροδόπη καίει αγροτοδασική περιοχή, ενώ περίπου στις 9 το πρωί εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους, προκειμένουν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice