Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή: Καίει αγροτοδασική περιοχή στη Νέα Μουσινούπολη 

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Κομοτηνή, στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στη Ροδόπη καίει αγροτοδασική περιοχή, ενώ περίπου στις 9 το πρωί εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους, προκειμένουν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.