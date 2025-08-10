ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή: Καίει αγροτοδασική περιοχή στη Νέα Μουσινούπολη 

Mήνυμα 112 προς τους πολίτες: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

LifO Newsroom
Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή: Καίει αγροτοδασική περιοχή στη Νέα Μουσινούπολη
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Κομοτηνή, στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στη Ροδόπη καίει αγροτοδασική περιοχή, ενώ περίπου στις 9 το πρωί εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους, προκειμένουν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

