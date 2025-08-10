Γκάβιν Νιούσομ: Εκβιασμός το 1 δισ. δολάρια που ζητά ο Τραμπ από το UCLA - «Η Καλιφόρνια δεν θα υποκύψει»

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε το Σάββατο «πολιτικό εκβιασμό» την προσφορά διακανονισμού ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το UCLA, τονίζοντας ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι εξετάζει την πρόταση, η οποία ήρθε μετά το «πάγωμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδοτήσεις λόγω φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων. Το UCLA, που ανήκει στο σύστημα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, δήλωσε την εβδομάδα αυτή ότι η κυβέρνηση μπλόκαρε χρηματοδότηση 584 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τραμπ έχει απειλήσει με περικοπές στα ομοσπονδιακά κονδύλια πανεπιστημίων, επικαλούμενος τις κινητοποιήσεις κατά της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει οπλίσει το υπουργείο Δικαιοσύνης για να καταστρέψει το νούμερο 1 δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα της Αμερικής - παγώνοντας τη χρηματοδότηση της ιατρικής και της επιστήμης μέχρι το UCLA να πληρώσει τα λύτρα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων», ανέφερε σε ανάρτηση το γραφείο του Γκάβιν Νιούσομ, προσθέτοντας: «Η Καλιφόρνια δεν θα υποκύψει στον αηδιαστικό πολιτικό εκβιασμό του Τραμπ».

Συμπλήρωσε ακόμη: «Δεν πρόκειται για την προστασία των Εβραίων φοιτητών - είναι ένας πολιτικός εκβιασμός δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον πρόεδρο που πληρώνει για να παίξει».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και το UCLA, επέτρεψαν την εκδήλωση αντισημιτισμού κατά τις διαμαρτυρίες, παραβιάζοντας έτσι τα πολιτικά δικαιώματα Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε περαιτέρω πέρα από την προσφορά διακανονισμού.

Διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και εβραϊκές ομάδες, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι λανθασμένα εξισώνει την κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα και την κατοχή παλαιστινιακών εδαφών με τον αντισημιτισμό, καθώς και την υπεράσπιση των παλαιστινιακών δικαιωμάτων με υποστήριξη του εξτρεμισμού.

Ειδικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου και την ακαδημαϊκή ελευθερία απέναντι στις απειλές του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια προειδοποιεί ότι η πληρωμή ενός τόσο μεγάλου ποσού «θα καταστρέψει εντελώς» το ίδρυμα.

Το UCLA βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλων διαδηλώσεων πέρυσι. Την προηγούμενη εβδομάδα, συμφώνησε να καταβάλει πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγή φοιτητών και καθηγητή που κατήγγειλαν αντισημιτισμό. Φέτος, έχει επίσης μηνυθεί για βίαιη επίθεση όχλου το 2024 εναντίον φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγράφουν αύξηση του αντισημιτισμού, της αντιαραβικής προκατάληψης και της ισλαμοφοβίας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει αντίστοιχες έρευνες για την ισλαμοφοβία.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη καταλήξει σε διακανονισμό με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια (άνω των 220 εκατ. δολαρίων) και το Πανεπιστήμιο Μπράουν (50 εκατ. δολάρια), με τα ιδρύματα να αποδέχονται ορισμένα κυβερνητικά αιτήματα. Οι συνομιλίες με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ για πιθανό διακανονισμό συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από Reuters

