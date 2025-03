Ο Πάπας Φραγκίσκος στο μπαλκόνι του νοσοκομείου: Μίλησε σε πιστούς, πριν το εξιτήριο

Ο Πάπας Φραγκίσκος εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής στο μπαλκόνι του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν, στη Ρώμη και χαιρέτισε τους πιστούς πριν λάβει εξιτήριο, αργότερα σήμερα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος εμφανίστηκε στο παράθυρο του νοσοκομείου της Ρώμης για πρώτη φορά μετά την εισαγωγή του, στις 14 Φεβρουαρίου.

Joy all around as Pope Francis makes his first appearance since he was hospitalised on February 14th, saying a few words and imparting his Apostolic Blessing in silence. Later this afternoon he will be discharged from hospital and return to the Vatican. pic.twitter.com/Nuaxo76hrL