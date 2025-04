Ο πάπας Φραγκίσκος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου δύο εβδομάδες μετά το εξιτήριο

Ο πάπας Φραγκίσκος έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση, μετά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης.

Την Κυριακή, ο ποντίφικας χαιρέτησε τον κόσμο που βρισκόταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και φορώντας ρινικό σωλήνα οξυγόνου.

Ο 88χρονος Φραγκίσκος πέρασε πέντε εβδομάδες στο νοσοκομείο με πνευμονία, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιοκαι σύμφωνα με τους γιατρούς του, έφτασε κοντά στο θάνατο.

Σήμερα, «ο πάπας φάνηκε να κινεί τα χέρια του με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες», γράφει το CNN. «Η φωνή του ακούγεται ακόμη αδύναμη, αλλά πιο δυνατή από ό,τι πριν από δύο εβδομάδες», προσθέτει.

Pope Francis made a brief but moving appearance at the end of the Mass for the Jubilee of the Sick and Health Care Workers in St. Peter’s Square this morning. Arriving in a wheelchair, the Pope was assisted to the altar, where he gave his blessing and greeted the faithful,… pic.twitter.com/wi7Eu6wRYD