Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση για τη φετινή ΔΕΘ

Η αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση του πακέτου φορολογικών ελαφρύνσεων και παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα, που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις αρχές Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, έχει ξεκινήσει.

Μέσα στις επόμενες 20 ημέρες, η κυβέρνηση θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για:

ελαφρύνσεις προς τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα,

ενισχύσεις σε οικονομικά ευάλωτες ομάδες,

μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Τα μέτρα θα ενσωματωθούν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, το προσχέδιο του οποίου θα κατατεθεί στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου, καθώς και στο νέο Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029 που θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, η αύξηση των εσόδων από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες έχουν δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο 1,5 δισ. ευρώ για το 2026. Το ποσό αυτό θα καλύψει το κόστος του πακέτου της ΔΕΘ, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει:

μειώσεις φορολογικών συντελεστών με έμφαση στα μεσαία εισοδήματα,

στήριξη οικογενειών με παιδιά,

παρεμβάσεις για την αγορά κατοικίας.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα ενοίκια, καθώς και κίνητρα προς ιδιοκτήτες ώστε να διαθέσουν στην αγορά κλειστά ακίνητα.

Στο νέο Μεσοπρόθεσμο θα αποτυπωθούν οι ανώτατες δαπάνες για τα επόμενα χρόνια:

αύξηση καθαρών πρωτογενών δαπανών 3,6% το 2026,

3,1% το 2027,

3% το 2028,

με τον ρυθμό για το 2029 να οριστικοποιείται στις διαβουλεύσεις με τις Βρυξέλλες.

Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη είναι ότι θα παραμείνει υψηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με ρυθμό 2,3% για το 2025 και διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Για το 2025, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να φτάσει το 3,5% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας τον στόχο του 2,4%, ενώ το 2024 είχε φτάσει στο 4,8%.

Η ανάπτυξη θα συνεχίσει να ενισχύεται από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, τις επενδύσεις ύψους 8 δισ. ευρώ από τρία νέα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά ταμεία και την αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων θα βασιστεί στη δυναμική της ανάπτυξης και στα σταθερά έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στόχος για το δημόσιο χρέος είναι η περαιτέρω μείωσή του, ώστε έως το 2028 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

