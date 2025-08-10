ΔΙΕΘΝΗ
Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι στην Αλάσκα

Λευκός Οίκος και Ντόναλντ Τραμπ εξετάζουν την πιθανότητα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Προς το παρόν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν έχει προσκληθεί στην Αλάσκα / Φωτογραφία αρχείου: EPA
Η αμερικανική προεδρία εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Αλάσκα, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ανακοινώσει ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στις 15 Αυγούστου.

Όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο NBC News, που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και άλλες τρεις πηγές με γνώση του θέματος, η πιθανότητα αυτή δεν έχει αποκλειστεί, προς το παρόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Τραμπ εμφανίζεται «ανοικτός» στη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου κορυφής, αν και προς το παρόν ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει διμερή συνάντηση, μόνο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να συζητηθεί τυχόν τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

Το NBC τόνισε πως τίποτε δεν είναι οριστικό και είναι πιθανό ο κ. Ζελένσκι να πάει στη σύνοδο κορυφής, αλλά όχι βέβαιο, επικαλούμενο την πηγή του στην προεδρία, που σημείωσε ότι «ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τραμπ) είναι ανοικτός σε τριμερή σύνοδο».

