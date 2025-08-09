ΔΙΕΘΝΗ

Καταγγελίες για «αρπαγή» φωτογραφιών και σεξουαλική παρενόχληση στο Vinted

Στο στόχαστρο trolls και επιτήδειοι

LifO Newsroom
Καταγγελίες για «αρπαγή» φωτογραφιών και σεξουαλική παρενόχληση στο Vinted
Ανησυχία προκαλούν οι μαρτυρίες γυναικών που χρησιμοποιούν το Vinted, καθώς καταγγέλλουν ότι φωτογραφίες τους κλέβονται και ανεβαίνουν, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, σε ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ δέχονται και παρενοχλητικά μηνύματα μέσα στην πλατφόρμα.

Η δημοφιλής εφαρμογή μεταπώλησης ρούχων, με περισσότερους από 65 εκατ. χρήστες παγκοσμίως, φαίνεται να έχει γίνει στόχος μισογύνικων trolls και «κλεφτών» εικόνων, με καταγγελίες από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Βρετανία.

Η 22χρονη Μίνα από την Κολωνία κατήγγειλε ότι φωτογραφίες της με ρούχα προς πώληση, όπως μαγιό και καλοκαιρινά φορέματα, κατέληξαν σε ιστοσελίδες που την παρουσίαζαν ψευδώς ως «μοντέλο ερωτικού περιεχομένου». Παράλληλα, δέχθηκε προσβλητικά μηνύματα, όπως «Θέλω να αγοράσω το ρούχο αλλά να το δοκιμάσεις χωρίς εσώρουχο» ή «Μπορώ να αγοράσω και εσένα;».

Έρευνες ευρωπαϊκών ΜΜΕ έχουν εντοπίσει ομάδες στο Telegram και ιστότοπους που αναδημοσιεύουν φωτογραφίες χρηστών του Vinted σε σεξουαλικό πλαίσιο, χωρίς άδεια. Σε μία περίπτωση, το κανάλι Girls of Vinted συγκέντρωσε πάνω από 1.000 φωτογραφίες και 2.000 συνδρομητές, πριν κλείσει.

Το Vinted υποστηρίζει ότι εφαρμόζει «μηδενική ανοχή» σε τέτοιες πρακτικές, απενεργοποιώντας λογαριασμούς που παραβιάζουν τους όρους χρήσης και επικοινωνώντας με τρίτες πλατφόρμες για την αφαίρεση του υλικού. Ωστόσο, πολλές χρήστριες καταγγέλλουν ότι οι επιθέσεις συνεχίζονται από νέους λογαριασμούς.

Οι ειδικοί καλούν τα θύματα να καταγγέλλουν τα περιστατικά τόσο στις αρχές, όσο και στις ίδιες τις πλατφόρμες. 

Με πληροφορίες από Guardian

