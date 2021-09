Ο Λίαμ Γκάλαχερ ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι έπεσε από ελικόπτερο μετά την εμφάνιση του στο φεστιβάλ Isle of Wight.

Ο πρώην frontman των Oasis, ο οποίος ήταν επικεφαλής το βράδυ της Παρασκευής στο μουσικό event, μοιράστηκε μια φωτογραφία του στον λογαριασμό του στο Twitter, όπου απεικονίζεται με μώλωπες και τσιρότο στο πρόσωπο.

Ο Γκάλαχερ συνέκρινε τον εαυτό του δε, με τον τελευταίο ντράμερ των The Who, Κιθ Μουν, ο οποίος ήταν διαβόητος για την άγρια ​​συμπεριφορά του.

Ο 48χρονος αστειεύτηκε επίσης ότι η εικόνα θα μπορούσε να εμφανιστεί στο εξώφυλλο του επόμενου σόλο άλμπουμ του.

«Κοιτάξτε εδώ, έπεσα από το ελικόπτερο χθες το βράδυ» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Γκάλαχερ απάντησε αστειευόμενος σε έναν θαυμαστή που ρώτησε από πόσο ύψος έπεσε, λέγοντας από «100 χιλιάδες πόδια».

Ένας άλλος θαυμαστής ρώτησε αν υπήρχαν πλάνα από την πτώση, προκαλώντας τον να απαντήσει ότι θα αναρτήσει σχετικό βίντεο σύντομα.

Δεν διευκρίνισε ωστόσο, πώς απέκτησε τους μώλωπες.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk