Ο γιος του προέδρου της Ουγκάντα γοητεύτηκε από την Τζόρτζια Μελόνι -Της προσφέρει 100 αγελάδες

Εκατό αγελάδες για χάρη της Τζόρτζια Μελόνι προσφέρει ο γιος τους προέδρου της Ουγκάντα, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την νέα Ιταλίδα πολιτικό.

Ο Μουχουζί Καϊνέρουγκαμπα πόσταρε στο Twitter φωτογραφίες με αγελάδες Nkore, λέγοντας ότι στη δική του κουλτούρα όταν σου αρέσει μία γυναίκα της προσφέρεις μια αγελάδα.

«Για τους Ιταλούς φίλους μου, αυτές είναι αγελάδες Nkore. Οι ομορφότερες αγελάδες στη Γη. Γνωρίζω ότι οι Ευρωπαίοι προσφέρουν λουλούδια στα κορίτσια που τους αρέσουν. Ουδέποτε το κατάλαβα. Στη δική μας κουλτούρα προσφέρεις μια αγελάδα στο κορίτσι που σου αρέσει», έγραψε.

For my Italian friends, these are Nkore cows. The most beautiful cows on earth. I know Europeans give girls they like flowers? I have never understood it. In our culture you give a girl you like a cow. pic.twitter.com/8BRR3OJMUg