Ο Ερντογάν ζητά από την ΕΕ να προτρέψει την Ελλάδα σε διάλογο

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προτρέψει την Ελλάδα να ξεκινήσει διάλογο σε διμερή βάση αντί να υποστηρίζει τις παράνομες, σύμφωνα με τον ίδιο, πρωτοβουλίες, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο Anadolu.

«Στην Πράγα εμείς είπαμε ότι θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα της ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και αναμένουμε από τους συνομιλητές μας να μας καλέσουν σε διάλογο σε διμερή βάση», είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου που κράτησε σχεδόν τέσσερις ώρες.

Turkish president urges EU to call on Greece for dialogue on a bilateral basis instead of supporting illegal initiatives masquerading as unity or solidarity