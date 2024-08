Ο Ερντογάν κάνει εικονική κηδεία στην Αγια-Σοφιά για τον Χανίγια

Εικονική κηδεία για τον Ισμαΐλ Χανίγια και μάλιστα στην Αγια-Σοφιά πραγματοποιεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε με καταδίκη προς πάσα κατεύθυνση με αφορμή τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαΐλ Χανίγια, τον οποίο αποκάλεσε «αδελφό» του. Την επόμενη μέρα από τον θάνατο του Χανίγια, ο Ερντογάν, μετέφερε το μήνυμα στο επικεφαλής του Ιδρύματος Θρησκευτικών Υποθέσεων, του διαβόητου Diyanet και αυτός με τη σειρά του διέταξε τζαμιά σε όλη την Τουρκία να ξεκινήσουν τις προσευφές για τον θανόντα ηγέτη της Χαμάς.

Το σόου του Τούρκου προέδρου σε φιλοσοφία «εγώ είμαι ο προστάτης των Παλαιστινίων και των μουσουλμάνων εν γένει» συνεχίζεται για τρίτη μέρα, καθώς κηδεία για τον Χανίγια θα γίνει σήμερα και στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής της Παρασκευής.

LIVE: Funeral ceremony for Hamas leader Ismail Haniyeh, who was assassinated in Tehran, being held in Doha https://t.co/lXSmJr1otk