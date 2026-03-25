Ντόναλντ Τραμπ: Εισαγγελείς εξετάζουν αν αποκάλυψε απόρρητο χάρτη μετά την πρώτη του θητεία

Ερευνάται φερόμενη αποκάλυψη απόρρητου υλικού από τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Ντόναλντ Τραμπ / White House
Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ, διερευνούν αν ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε απόρρητο χάρτη σε άτομα μέσα στο αεροπλάνο του μετά την πρώτη του θητεία, σύμφωνα με υλικό που παρέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Μεταξύ των επιβατών που φέρεται να ήταν μπροστά στο περιστατικό όπου ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδειξε τον χάρτη, ήταν η Σούζι Ουάιλς, η οποία σήμερα υπηρετεί ως αρχηγός προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Το γεγονός καταγράφηκε σε σημείωμα ενημέρωσης στις 13 Ιανουαρίου του 2023, προετοιμασμένο για τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ, περίπου έξι μήνες πριν ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ απαγγείλει κατηγορίες στον Τραμπ για κατοχή απόρρητων εγγράφων στο Mar-a-Lago.

Σύμφωνα με το σημείωμα, η φερόμενη αποκάλυψη του χάρτη θα αποτελούσε τη δεύτερη γνωστή φορά που ο Τραμπ έδειξε χάρτη απόρρητου περιεχομένου μπροστά στην Ουάιλς.

Παράλληλα, το κατηγορητήριο περιγράφει περιστατικό όπου ο Τραμπ έδειξε έναν στρατιωτικό χάρτη στο Bedminster του Νιού Τζέρσεϊ, ενώ σχολίαζε την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν το 2021.



Το περιεχόμενο και η σημασία του χάρτη που εξετάζεται αν έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ

Δεν είναι σαφές αν ο χάρτης που φέρεται να έδειξε στο αεροπλάνο το 2022 και αυτός στο Bedminster ήταν ο ίδιος. Το σημείωμα επισημαίνει ότι η αποκάλυψη του χάρτη δεν αποτελεί ξεχωριστό κατηγορητήριο, πιθανώς επειδή συνέβη μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των ΗΠΑ και οι πληροφορίες του χάρτη δεν θεωρούνται πλέον δεδομένα εθνικής άμυνας.

Το σημείωμα περιγράφει επίσης τα απόρρητα έγγραφα που ο Τραμπ διατήρησε στη βίλα μετά την αποχώρησή του, αγνοώντας κλήσεις για την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντάς τα ως μερικά από τα πιο προστατευμένα υλικά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει, ο Τραμπ είχε στην κατοχή του έγγραφα υψηλής ευαισθησίας, πολλά από τα οποία σχετίζονταν με επιχειρηματικά του συμφέροντα, γεγονός που έδινε κίνητρο για τη διατήρησή τους.

Με πληροφορίες από Guardian

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΗΠΑ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Σχέδιο 15 σημείων» έδωσαν οι ΗΠΑ στο Ιράν - Τι προβλέπει, οι όροι

Τα δημοσιεύματα για το σχέδιο αυτό έρχονται την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται κι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, στην περιοχή
THE LIFO TEAM
 
 