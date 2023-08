Νορβηγία: Μεγάλα προβλήματα από την καταιγίδα Hans – Εκτεταμένες πλημμύρες, παρασύρθηκαν μέχρι και σπίτια

Κατέρρευσε τμήμα φράγματος στη Νορβηγία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, την ώρα που η χώρα πλήττεται από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις που οδήγησαν σε πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η νορβηγική αστυνομία εξέταζε το ενδεχόμενο να ανατινάξει το φράγμα όταν το νερό από τον ποταμό Glama, τον μακρύτερο ποταμό της χώρας, άρχισε να χύνεται από την πλευρά του υδροηλεκτρικού σταθμού Braskereidfoss.

Όλα αυτά αφού η ισχυρή καταιγίδα με την ονομασία Hans προκάλεσε χάος σε ολόκληρη τη βόρεια Ευρώπη και άφησε τη νότια Νορβηγία σε κρίση, με εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η στάθμη των ποταμών αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται και σήμερα, Πέμπτη.

Μια γυναίκα ηλικίας 70 ετών πέθανε την Τετάρτη αφού έπεσε σε ρέμα και 700-800 άτομα απομακρύνθηκαν από το Innlandet, σύμφωνα με την ενημέρωση των τοπικών αρχών. Όλοι οι κύριοι δρόμοι μεταξύ Όσλο και Τρόντχαϊμ έκλεισαν την Τετάρτη.

From north to south, Europe is again battling extreme weather events, with floods in Slovenia, wildfires in Portugal, a heat wave in Spain and landslides in Norway. pic.twitter.com/9WkoBPDT1q