Νορβηγία: Η φάλαινα Χβάλντιμιρ που θεωρούνταν «κατάσκοπος των Ρώσων» βρέθηκε νεκρή

Μια φάλαινα μπελούγκα με το όνομα «Χβάλντιμιρ» που εντοπίστηκε πριν από πέντε χρόνια έχοντας φορεμένη μια περίεργη ζώνη, γεγονός που γέννησε υποψίες ότι το κήτος χρησιμοποιείτο από το ρωσικό Ναυτικό, βρέθηκε νεκρή το Σάββατο νοτιοδυτικά της Νορβηγίας.

Η φάλαινα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα νερά της νορβηγικής Αρκτικής το 2019. Το όνομα που δόθηκε σε αυτή τη λευκή φάλαινα μήκους πολλών μέτρων προέκυψε από ένα λογοπαίγνιο που συνδέει τη λέξη φάλαινα (χβαλ, στα νορβηγικά) και το συνηθισμένο ρωσικό μικρό όνομα (Βλαντίμιρ).

«Βρήκα την Χβάλντι νεκρή χθες ενώ την έψαχνα, όπως συνήθως έκανα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο θαλάσσιος βιολόγος Σεμπάστιαν Στραντ, ιδρυτής της μκο Marine Mind. «Είχαμε επιβεβαιώσει ότι ήταν ζωντανή λίγο περισσότερο από 24 ώρες πριν την βρούμε να επιπλέει χωρίς να κινείται» στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής στη Ρισάβικα, πρόσθεσε.

🐋🚫 A whale carcass washed up on the shores of Norway, on which the Russian GRU installed action cameras; it was used for espionage and special operations, — Bild. pic.twitter.com/iYX9n6q63V