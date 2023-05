Έξι άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί 8 ετών έχασαν τη ζωή τους, ύστερα από τσιμπήματα μελισσών στη Νικαράγουα, τη Δευτέρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, ύστερα από ένα μακρύ ταξίδι, έπεσε σε φαράγγι και προσέκρουσε σε αρκετές κυψέλες μελισσών.

Λόγω του ατυχήματος, τραυματίστηκαν επιπλέον 14 άτομα. Χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, με ένα 4χρονο αγόρι να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Από τα 60 άτομα, 45 τσιμπήθηκαν από τις μέλισσες. Τα 6 όμως έχασαν τη ζωή τους, διότι οι μέλισσες που τους τσίμπησαν ήταν οι λεγόμενες «αφρικανικές».

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν ορισμένους επιζώντες με εκατοντάδες τσιμπήματα μελισσών απλωμένα στο σώμα τους.

