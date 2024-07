Νέο περιστατικό στο Παρίσι - Άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό

Νέο περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα στο Παρίσι, όπου άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό.

Όπως διακρίνεται σε φωτογραφίες από το σημείο που αναρτήθηκαν στα social media, η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα, στο Παρίσι, κοντά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και ο αστυνομικός έχει τραυματιστεί.

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε», ανέφερε στην ανακοίνωσή του πριν από λίγη ώρα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

