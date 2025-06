Νεκρός σε ηλικία 53 ετών ο δισεκατομμυριούχος Sunjay Kapur, στενός φίλος του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο Ινδός επιχειρηματίας και δισεκατομμυριούχος Sunjay Kapur, πρόεδρος της Sona Comstar και γνωστός θαμώνας του βασιλικού κύκλου στην Αγγλία, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα πόλο, έπειτα από τσίμπημα μέλισσας στο στόμα. Η αναφυλακτική αντίδραση που προκλήθηκε οδήγησε σε αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στην Αγγλία, με τον Kapur να καταρρέει μέσα στο γήπεδο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα εσωτερικά τσιμπήματα από μέλισσες ενδέχεται να προκαλέσουν άμεσο πρήξιμο και απόφραξη των αεραγωγών, οδηγώντας σε ταχεία πτώση της αρτηριακής πίεσης και ενδεχομένως σε καρδιακή ανακοπή.

Μόλις λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, ο Kapur είχε εκφράσει δημόσια τα συλλυπητήριά του για το αεροπορικό δυστύχημα της Air India στην Αχμενταμπάντ, το οποίο κόστισε τη ζωή σε 241 ανθρώπους. «Φρικτά νέα για το τραγικό δυστύχημα της Air India στην Αχμενταμπάντ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων» είχε γράψει στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Η είδηση του θανάτου του έγινε δεκτή με συγκίνηση τόσο στον κόσμο του πόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην κοινωνική ελίτ της Ινδίας. Ο συγγραφέας και ηθοποιός Suhel Seth έσπευσε να αποχαιρετήσει τον Kapur μέσω X, σημειώνοντας: «Βαθιά θλίψη για τον θάνατο του @sunjaykapur. Έφυγε σήμερα στην Αγγλία. Μεγάλη απώλεια και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Sona Comstar, εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων αυτοκινήτων με παγκόσμια δραστηριότητα, στην οποία ο Kapur διατελούσε πρόεδρος. «Είμαστε συντετριμμένοι από τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου μας, Sunjay Kapur. Ήταν ένας οραματιστής ηγέτης, του οποίου το πάθος, η διορατικότητα και η αφοσίωση διαμόρφωσαν την ταυτότητα και την επιτυχία της εταιρείας μας».

On behalf of Sona Comstar, we extend our heartfelt condolences to his family, friends, and all those influenced by his remarkable life.



We want to assure our customers, employees, and shareholders that our current operations and prospects remain unchanged as we honour his… https://t.co/RxTVLFaWyo