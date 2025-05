Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η viral απάντηση σε θαυμαστή που αποκάλεσε μπροστά του «πανέμορφη» την Κέιτ Μίντλετον

Μία ιδιαίτερα απολαυστική στιχομυθία, είχε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με θαυμαστή της Κέιτ Μίντλετον, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Γλασκώβη.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκαν στη Γλασκώβη και έδωσαν το παρών στην επίσημη τελετή ονοματοδοσίας του HMS Glasgow, της πρώτης φρεγάτας τύπου 26 του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου, που πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία της BAE Systems στο Σκότσταν, στις όχθες του ποταμού Κλάιντ.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, ανέλαβε τον ρόλο του χορηγού του πλοίου το 2021, για αυτό και πραγματοποίησε την τελετή ονοματοδοσίας.

Παράλληλα, τηρώντας το «έθιμο», το βασιλικό ζεύγος έσπασε ένα μπουκάλι τοπικού σκωτσέζικου ουίσκι στο κύτος του πλοίου, κατά την καθέλκυση του στον ποταμό.

Ωστόσο καθώς το ζευγάρι αποχωρούσε από την τελετή και χαιρετούσε το πλήθος, ένας θαυμαστής φώναξε στην Κέιτ Μίντλετον «Είσαι πανέμορφη», ενώ λίγα δεύτερα αργότερα, πρόσθεσε «και εσύ, Ουίλιαμ».

Τότε χαμογελώντας, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου του απάντησε χιουμοριστικά «δεν χρειάζεται να το πεις αυτό, μην ανησυχείς» και συνέχισε να περπατά με τη σύζυγό του.

