Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον 12χρονο Τζορτζ στο Παρίσι για το εκτός έδρας μας της Άστον Βίλα

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον 12χρονο γιο του Τζορτζ βρέθηκαν στις κερκίδες του Παρκ ντε Πρενς στο Παρίσι για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους Άστον Βίλα στο εκτός έδρας ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας και ο γιος του, πρίγκιπας Τζορτζ, εθεάθησαν να επευφημούν στην Άστον Βίλα την Τετάρτη, στον αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League, καθώς βρίσκονταν ανάμεσα στους Άγγλους φαν της ομάδας. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φορούσε ένα μακρύ παλτό, ενώ ο Τζορτζ ένα παρόμοιο με ένα μπλε μπλούζα.

You can never tell me Prince William isn’t proper Villa with this and his interview.



Only Royal I have time for.. Well, George too. pic.twitter.com/WiJBIvjMLP — Emma (@WhatTheForkLads) April 9, 2025

Πριν από το παιχνίδι, ο Ουίλιαμ μίλησε στο TNT Sports για να συζητήσει τον επερχόμενο αγώνα: «Είμαι πολύ τρομοκρατημένος», είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αποκαλώντας τον αγώνα «μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τη Βίλα». Μοιράστηκε επίσης ότι ακολουθούσε συγκεκριμένα «γούρια» και προκαταλήψεις: «Φοράω όλα τα τυχερά μου ρούχα και έκανα όλες τις ρουτίνες μου».

Welcome to Parc des Princes, Prince William! 👋



The Prince of Wales, and Aston Villa fan, joins @rioferdy5 and @Ally_McCoist9 to talk about the Villans' Champions League clash against PSG 🗣️@KensingtonRoyal pic.twitter.com/AttIJDHxkK — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 9, 2025

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν εδώ με φίλους σε μια «εκτός έδρας αποστολή», ο Ουίλιαμ απάντησε: «Λοιπόν, έχω και τον γιο μου εδώ, οπότε έχω την καλύτερη συμπεριφορά». «Θέλω ο Τζορτζ να ζήσει μια βραδινή έξοδο, εκτός έδρας σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση», είπε.

Η εμφάνιση του πρίγκιπα της Ουαλίας και του γιου του έρχεται σχεδόν ακριβώς ένα χρόνο αφότου οι δυο τους είχαν βρεθεί και πάλι στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, σε έναν ακόμη αγώνα του Champions League.

A hug from Prince William for Prince George as they celebrate Aston Villa’s goal in Paris this evening 🥰⚽️ pic.twitter.com/Xp5aWMtzem — Belle (@RoyallyBelle_) April 9, 2025

Με πληροφορίες από ABC News

