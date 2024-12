Νεκροί από φίλια πυρά: Στρατιώτες από Βόρεια Κορέα σκότωσαν Ρώσους κατά λάθος

Οκτώ Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από δυνάμεις της Βόρειας Κορέας σε πρόσφατο περιστατικό «φίλιων πυρών» στο Κουρσκ, σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων, ανέφερε το Σάββατο η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας (DIU), αποδίδοντάς το συμβάν στο γλωσσικό εμπόδιο μεταξύ των στρατιωτών.

Στη σχετική ανακοίνωση του DIU, δεν διευκρινίζεται που σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά αναφέρεται ότι οι γλωσσικοί φραγμοί εξακολουθούν να αποτελούν «δύσκολο εμπόδιο» για το ρωσικό και το βορειοκορεατικό στρατιωτικό προσωπικό, σύμφωνα με την αγγλική μετάφραση της εφημερίδας The Kyiv Independent.

Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την αυταρχική ηγεσία της χώρας, η Βόρεια Κορέα έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες για να βοηθήσουν τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, όπως υποστηρίζουν αξιωματούχοι από τη Νότια Κορέα, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

The Pentagon estimates that North Korea has deployed 10 to 12 thousand troops in Russia's Kursk region and warns that the troops would become legitimate military targets, if they "engage in combat support operations against Ukraine." pic.twitter.com/QtEnpKyCOF