Το νέο όπλο του Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον της Νότιας Κορέας: Απόκοσμοι, αφόρητοι ήχοι

Ένα νέο όπλο φαίνεται πως αναπτύσσει η Βόρεια Κορέα εναντίον της Νότιας: Απόκοσμους, αφόρητους ήχους, που ακούγονται όλη τη νύχτα.

Οι σχέσεις μεταξύ των γειτόνων στη χερσόνησο της Κορέας βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Τώρα, η Σεούλ καταγγέλει πως η Πιονγκγιάνγκ μεταδίδει από ηχεία κατά μήκος των συνόρων της απόκοσμους ήχους - τόσο ανυπόφορους που οι χωρικοί λένε ότι κάνουν τη ζωή τους κόλαση.

Οι δυνατοί θόρυβοι ξεκίνησαν να ακούγονται πριν από μερικούς μήνες. Άλλοτε μοιάζουν με ένα δυσοίωνο, γιγάντιο γκονγκ που χτυπά ξανά και ξανά πάνω από τη γη. Άλλες νύχτες, ορισμένοι κάτοικοι περιέγραψαν ότι άκουγαν λύκους να ουρλιάζουν, μέταλλα να τρίβονται ή φαντάσματα να ουρλιάζουν σαν να βγήκαν από ταινία τρόμου. Άλλοι είπαν ότι άκουσαν τον ήχο πυροβολικού - άλλοι περιγράφοντας πιο γλαφυρά όσα συμβαίνουν, μιλούν για έναν εξαγριωμένο πίθηκο που χτυπάει τα πλήκτρα ενός σπασμένου πιάνου.

Στο βίντεο ακούγονται κάποιοι από τους απόκοσμους ήχους που εκπέμπει η Βόρεια Κορέα στα σύνορα:

