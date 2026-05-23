Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών

Οι επιθέσεις σημειώνονται παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται σε εκεχειρία

Φωτ.: ΕΡΑ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών στον νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Η ανακοίνωση καλούσε τους κατοίκους των χωριών να τα εκκενώσουν χωρίς καθυστέρηση.

Ανακοίνωση για νέα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σε μια «επείγουσα προειδοποίηση», που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντράε, καλεί τους κατοίκους περίπου 12 χωριών στα περίχωρα των κοινοτήτων Ναμπατίγιε και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν «για την ασφάλειά τους» εν όψει πληγμάτων εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ορισμένα από αυτά τα χωριά βρίσκονται στη δεξιά όχθη (βόρεια) του Λιτάνι άλλα στην αριστερή όχθη.

Η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός κατηγορούν ο ένας τον άλλο για παραβίαση σε καθημερινή βάση της εκεχειρίας.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, εκ των οποίων έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν χθες σε μια σειρά ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός είπε πως αυτά τα πλήγματα στοχοθέτησαν μαχητές της Χεζμπολάχ που μετακινούνταν με μηχανές, όπως και υποδομές κατασκευής όπλων της σιιτικής οργάνωσης.

Παράταση της εκεχειρίας

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν κατά 45 ημέρες την εκεχειρία που κήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ την Παρασκευή.

«Η παύση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί κατά 45 ημέρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη περαιτέρω προόδου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε χαρακτηρίσει τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που είχαν πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον ως «εξαιρετικά παραγωγικές».

Είχε, ακόμα, αναφέρει ότι οι χώρες θα ξανασυναντηθούν για διαπραγματεύσεις στις 2 και 3 Ιουνίου.

