Λίβανος: 31 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ που επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νότιο Λίβανο από επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Τρίτη 27 Μαΐου.

Τον αριθμό επιβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία στον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση ανέφερε από την πλευρά της ότι αντιμετώπισε ισραηλινά στρατεύματα που εισέβαλαν στη νότια πόλη Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, ενώ ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 31 άτομα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, σκοτώθηκαν στις επιθέσεις και 40 τραυματίστηκαν. Δεκατέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στο Μπουρτζ αλ-Σαμάλι κοντά στην Τύρο, πέντε στο Καουθαριγιάτ αλ-Ριζ, τέσσερα στο Χαμπούς, έξι στο Μααράκε και δύο στο Σαλάα.

Λίβανος: Αναφορές για πλήγμα σε δημόσιο νοσοκομείο

Ανταποκριτής του πρακτορείου Agence France-Presse (AFP) στη νότια πόλη Ναμπάτιε ανέφερε αεροπορικές επιθέσεις μετά από μια άνευ προηγουμένου προειδοποίηση εκκένωσης για την πόλη και είδε στήλες καπνού να υψώνονται από διάφορα σημεία της.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε ότι μία από τις επιθέσεις έπληξε την περιοχή δημόσιου νοσοκομείου, προκαλώντας «σημαντικές ζημιές σε τμήματά του».

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο, σημειώθηκαν αρκετές ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο το νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας. Από μία επίθεση στη Σρίφα σκοτώθηκε ένας διασώστης και τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα από την ένωση Προσκόπων Ρισάλα, που συνδέεται με το κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών διασωστών στον πόλεμο αυξήθηκε σε 121.

Λίβανος: Αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις εκκένωσης από το Ισραήλ

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης για τουλάχιστον 50 πόλεις και χωριά στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων και η πόλη Ναμπάτιε.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το AFP, δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις είχαν αρχίσει να επιχειρούν πέρα από την «κίτρινη γραμμή» που είχε ανακοινώσει το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, η οποία εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα μέσα στο λιβανικό έδαφος.

Όσο οι ισραηλινές επιχειρήσεις προχωρούσαν βαθύτερα στο νότιο Λίβανο, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι οι μαχητές της ήρθαν αντιμέτωποι με ισραηλινά στρατεύματα που προσπαθούσαν να μπουν σε μια κωμόπολη με θέα την πόλη Ναμπάτιε την Τρίτη.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι μαχητές της απώθησαν ισραηλινή δύναμη που κινήθηκε προς τη Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια νωρίς την Τρίτη, μετά από αεροπορικές επιδρομές και έντονο πυροβολικό.

Η οργάνωση ανέλαβε επίσης την ευθύνη για σειρά επιθέσεων με drones και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη και ανέφερε ότι ενεπλάκη «σε άμεση μάχη μαζί τους».

Στον ανατολικό Λίβανο, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι «η χθεσινή αεροπορική επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Μασγκάρα στη Δυτική Μπεκάα είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων δύο κορίτσια και μία γυναίκα, και 15 να τραυματιστούν».

Ο ισραηλινός στρατός, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι εξαπέλυσε «αρκετές επιθέσεις... στην περιοχή της Μασγκάρα» εναντίον «εγκαταστάσεων υποδομής της Χεζμπολάχ όπου εντοπίστηκε δραστηριότητα τρομοκρατών».

Λίβανος: Επιθέσεις με drones

Αρκετές επιθέσεις έπληξαν επίσης την περιοχή κοντά στο μεγαλύτερο φράγμα του Λιβάνου, στη λίμνη Καραούν του ποταμού Λιτάνι, στα ανατολικά.

Η αρμόδια αρχή της περιοχής εξέδωσε ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επίθεση κατά του φράγματος Καραούν ή των εγκαταστάσεών του θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικούς κινδύνους για τους κατοίκους, τις υποδομές και τις ζωτικές εγκαταστάσεις στις περιοχές κατάντη».

Σε δική της ενημέρωση, η πολιτική άμυνα του Λιβάνου ανέφερε ότι ένας από τους διασώστες της υπέκυψε στα τραύματά του μετά από διπλή επίθεση στην πόλη Καραούν, κοντά στο φράγμα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τρίτη ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας βομβάρδισε περισσότερους από 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με drones εναντίον ισραηλινών στρατώνων στο βόρειο Ισραήλ την Τρίτη.

Την ίδια ημέρα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «αναχαίτισε αρκετά drones με εκρηκτικά που εκτόξευσε η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ προς το ισραηλινό έδαφος».

Με πληροφορίες από Le Monde