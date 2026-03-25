NBC: Ο Τραμπ βλέπει δίλεπτα βίντεο για το Ιράν και μπορεί να μην έχει την πλήρη εικόνα του πολέμου

Δημοσίευμα του NBC News, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν θέλουν να κατονομαστούν για λόγους ασφαλείας, παρουσιάζει το πώς ενημερώνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τα πλήγματα στο Ιράν.

Σύμφωνα με το αμερικάνικο δίκτυο, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, σε καθημερινή βάση από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ετοιμάζουν ένα σύντομο βίντεο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει πλάνα από τα πιο επιτυχημένα πλήγματα των τελευταίων 48 ωρών.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, το συγκεκριμένο «μοντάζ» διαρκεί περίπου δύο λεπτά και παρουσιάζει κυρίως εικόνες από βομβαρδισμούς και καταστροφές ιρανικών στόχων. Ωστόσο, έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους συμμάχους του Τραμπ, που φοβούνται ότι ο πρόεδρος ενδέχεται να μην λαμβάνει πλήρη εικόνα για την πορεία του πολέμου.

Since the start of the war, U.S. military officials compile a daily video for President Trump showing the biggest, most successful strikes on Iranian targets over the previous 48 hours. - NBC pic.twitter.com/cSZXLJyM1j — Open Source Intel (@Osint613) March 25, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Τα βίντεο επηρεάζουν την αντίληψή του για τον πόλεμο στο Ιράν

Αν και ο Τραμπ ενημερώνεται και μέσω συνομιλιών με στρατιωτικούς και αξιωματούχους πληροφοριών, καθώς και από ξένους ηγέτες και μέσα ενημέρωσης, τα συγκεκριμένα βίντεο φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την αντίληψή του.

Όπως αναφέρουν νυν και πρώην αξιωματούχοι, ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράζει -συχνά- την απογοήτευσή του για την κάλυψη του πολέμου από τα ΜΜΕ, συγκρίνοντας την εικόνα που βλέπει στα βίντεο με αυτή που παρουσιάζεται δημόσια. Σε ιδιωτικές συνομιλίες, φέρεται να αναρωτιέται γιατί τα μέσα δεν προβάλλουν περισσότερο τις επιτυχίες των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι ο Τραμπ δεν ενημερώνεται πλήρως, υποστηρίζοντας ότι ζητά ενεργά τις απόψεις των συμβούλων του και απαιτεί ειλικρίνεια.

Αντίστοιχα, το Πεντάγωνο κάνει λόγο για «απόλυτη επιτυχία» της επιχείρησης «Επική Οργή», τονίζοντας ότι ο πρόεδρος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας.

EXCLUSIVE: Each day since the start of the war, U.S. military officials compile a video update for President Trump that shows the biggest, most successful strikes on Iranian targets over the previous 48 hours.



But the military can’t brief Trump on every strike and so the video,… — Katherine Doyle (@katiadoyl) March 25, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν μπορούμε να του δείχνουμε τα πάντα»

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, αξιωματούχοι σημειώνουν ότι τα βίντεο αποτελούν μια επιλεγμένη αποτύπωση της πραγματικότητας, η οποία δίνει έμφαση στις επιτυχίες των ΗΠΑ, χωρίς να αντικατοπτρίζει το σύνολο των εξελίξεων.

«Δεν μπορούμε να του δείχνουμε τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας ότι καθημερινά πραγματοποιούνται εκατοντάδες επιθέσεις.

Ενδεικτικό είναι το περιστατικό με την επίθεση σε αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού σε βάση στη Σαουδική Αραβία, για την οποία ο Τραμπ ενημερώθηκε αρχικά από τα μέσα ενημέρωσης και όχι από τους συμβούλους του.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του στρατοπέδου του Τραμπ, υπάρχουν φωνές που εκφράζουν ανησυχία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει πλήρη εικόνα για τις επιχειρήσεις στο Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του πολέμου.

Ορισμένοι σύμμαχοί του επιχειρούν να του μεταφέρουν περισσότερα δεδομένα και εναλλακτικά σενάρια, ακόμη και δημοσκοπήσεις που δείχνουν πτώση της δημοτικότητάς του από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο Τραμπ διατηρεί έντονη επικοινωνία με ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ συνομιλεί συχνά και με ηγέτες κρατών του Περσικού Κόλπου.

Με πληροφορίες από NBC News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ντόναλντ Τραμπ: Εισαγγελείς εξετάζουν αν αποκάλυψε απόρρητο χάρτη μετά την πρώτη του θητεία