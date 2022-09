Naval News: Πληροφορίες για ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο κοντά στην Ιταλία

Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φέρεται να καταπλέει στη Μεσόγειο, κοντά στην Ιταλία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Naval News που επικαλείται η γερμανική Bild.

Όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, δεν είναι σαφές πόσο καιρό το υποβρύχιο πλέει κοντά στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Ένα από τα σενάρια της παρουσίας του εκεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα μπορούσε να είναι η αντικατάσταση του ρωσικού αντιτορπιλικού «Marshal Ustinov, το οποίο βρισκόταν στη Μεσόγειο μέχρι τις 24 Αυγούστου.

Βέβαια, το αντιτορπιλικό έπλεε εδώ και μέρες μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, συνοδευόμενο από το αντιτορπιλικό «Vice-Admiral Kulakov» - πιθανώς για να αποσπάσει την προσοχή από το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο ανοιχτά της Ιταλίας.

***UPDATE***#Russian Navy SLAVA class cruiser and UDALOY class destroyer still loitering off Ireland /Britain. Seen in satellite image yesterday#OSINT pic.twitter.com/8fBSn7KWP4