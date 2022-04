Μπρους Γουίλις: Ανακάλεσαν «βραβείο χειρότερης ερμηνείας» μετά τη διάγνωσή του με αφασία

Οι διοργανωτές των σατιρικών βραβείων Razzies ακύρωσαν τη «βράβευση» του Μπρους Γουίλις για τη «χειρότερη ερμηνεία» σε ταινία που συμμετείχε το 2021 μετά τη διάγνωση του ηθοποιού με αφασία.

Η ετήσια αυτή τελετή, στο πλαίσιο της σάτιρας, «βραβεύει» τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς. Για την περσινή χρονιά έφτιαξαν μια ειδική κατηγορία που την ονόμασαν «η χειρότερη ερμηνεία του Μπρους Γουίλις σε ταινία του 2021» για το «Cosmic Sin».

Μέρες μετά την τελετή, ωστόσο, η οικογένεια του Γουίλις ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός αποσύρεται αφού διαγνώστηκε με αφασία, μια διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα κατανόησης της γλώσσας και της επικοινωνίας. Την Πέμπτη, οι Razzies αποφάσισαν να ανακαλέσουν το βραβείο του Γουίλις.

«Μετά από πολλή σκέψη, οι Razzies πήραν την απόφαση να ακυρώσουν το βραβείο που δόθηκε στον Μπρους Γουίλις, λόγω της πρόσφατα διάγνωσής του», ανέφεραν οι συνιδρυτές των βραβείων Σημείωσαν επίσης ότι η ειδική κατηγορία που δημιουργήθηκε για τον Γουίλις «δε θα υπάρχει», την επόμενη χρονιά.

Την Τετάρτη, μέλη της οικογένειας του Γουίλις δημοσίευσαν μια κοινή δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα προβλήματα υγείας του ηθοποιού και την επακόλουθη διάγνωση.

«Αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη περίοδος για την οικογένειά μας και εκτιμούμε πολύ τη συνεχή αγάπη, τη συμπόνια και την υποστήριξή σας», αναφερόταν μεταξύ άλλων.

«Οι Razzies λυπούνται πραγματικά για την πάθηση με την οποία διαγνώστηκε ο Μπρους Γουίλις», ανέφερε ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού των Razzie Awards. «Ίσως αυτό εξηγεί γιατί προσπάθησε πολύ να κάνει κάτι καλό το 2021. Τις καλύτερες ευχές μας στον Μπρους και την οικογένειά του».

The Razzies are truly sorry for #BruceWillis diagnosed condition. Perhaps this explains why he wanted to go out with a bang in 2021. Our best wishes to Bruce and family.