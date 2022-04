Μπούσα: Η σορός της Iryna ταυτοποιήθηκε από το έντονο κόκκινο μανικιούρ της

Η φωτογραφία από το χέρι μιας γυναίκας με έντονο κόκκινο μανικιούρ, έκανε το γύρο του κόσμου δείχνοντας την θηριωδία στην Μπούσα της Ουκρανίας.

Η σορός της γυναίκας αναγνωρίστηκε από αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό της. Ήταν η Iryna, μία make up artist.

Την είδηση επιβεβαίωσε η συνάδελφός της από την Μπούσα Anastasia Subacheva, με ανάρτησή της στο Facebook.

Ανέφερε ότι το θύμα ήταν πελάτισσά, της, που είχε πάει στην περιοχή για να παρακολουθήσει μαθήματα μακιγιάζ.

«Απόψε αφιερώνω αυτή τη βραδιά στη μνήμη της απίστευτης Iryna, που με τη δίψα της για ζωή, τη δύναμη, την ενέργεια και την καλοσύνη μας κέρδισε όλους. Είναι τόσο κακό που δεν ένιωσα τον πόνο της», έγραψε η make-up artist.

Η Anastasia Subacheva θυμάται πώς η γυναίκα σπούδαζε σκληρά και αγαπούσε τη ζωή.

Μάρτυρας των θηριωδιών των Ρώσων κατακτητών στη Μπούκα, ο Maxim Kryvtsov, μίλησε μέσω Facebook για τον θάνατο μιας γυναίκας της οποίας οι φωτογραφίες της σορού της κυκλοφόρησαν από όλα τα μέσα ενημέρωσης του κόσμου.

«Μια γυναίκα με ποδήλατο πλησίαζε στο σημείο. Φορούσε ένα κοντό, μπλε παλτό. Πήγαινε γρήγορα. Δεν σταμάτησε. Διέσχισε τη διασταύρωση. Άδεια και ήσυχη (η διασταύρωση) όπως είναι την παραμονή των Χριστουγέννων. Πυροβολήθηκε από κάποιον στο σημείο ελέγχου. Καπνός και σκόνη», έγραψε.

Σύμφωνα με τον Kryvtsov, η σορός της βρισκόταν σε έναν άδειο δρόμο για περίπου ένα μήνα.

«Τα νύχια της, βαμμένα κόκκινα, ήταν ορατά από τον ουρανό», πρόσθεσε ο Kryvtsov.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία κάνει λόγο για εγκλήματα πολέμου στη Μπούσα με σορούς νεκρών να κείτονται στους δρόμους. Τα πτώματα υπολογίζονται σε εκατοντάδες. Οι εικόνες από την περιοχή έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή.

Η Ρωσία απάντησε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί της Ουκρανίας είναι ψευδείς και οι ρωσικές δυνάμεις είχαν ήδη αποχωρήσει από την πόλη.

Δορυφορικές εικόνες που κυκλοφόρησαν ωστόσο από την Maxar Technologies καταρρίπτουν τους ρωσικού ισχυρισμούς καθώς απεικονίζουν ανθρώπινες σορούς να κείτονται στους δρόμους επί μέρες ολόκληρες, αρκετό καιρό πριν αποχωρήσουν οι ρωσικές δυνάμεις.

This is Irina who was murdered in Bucha. A make-up artist Anastasia Subacheva recognized her client because of her manicure. Their last class was on February 23.



Her daughter also wrote about her. Irina was killed right on the street. More than cruel. She was an elderly woman pic.twitter.com/PJ6nMHl7A1