Μπούσα: Δορυφορικές εικόνες απεικονίζουν πτώματα στους δρόμους για εβδομάδες, παρά τους ρωσικούς ισχυρισμούς

Δορυφορικές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν χθες απεικονίζουν πτώματα να κείτονται επί μέρες στους δρόμους της πόλης Μπούσα στην Ουκρανία, αναιρώντας επί της ουσίας τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί προβοκάτσιας και στημένων σκηνικών.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ ισχυρίστηκε ότι τα πτώματα με πολιτικά ρούχα που βρέθηκαν στην πόλη εμφανίστηκαν εκεί μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων.

Σημείωσε ότι στις 30 Μαρτίου οι Ρώσοι αποχώρησαν και την επομένη ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε ότι η Μπούσα δεν ήταν πλέον υπό ρωσική κατοχή. Ωστόσο, όπως είπε δύο μέρες αργότερα εμφανίστηκαν οι εικόνες με τις σορούς, κάτι που έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή για εγκλήματα πολέμου.

Δορυφορικές εικόνες από τα μέσα Μαρτίου σε μια οδό στην Μπούκα ωστόσο, που δημοσίευσε η Maxar Technologies φαίνεται να δείχνουν πολλούς αμάχους να κείτονται νεκροί πάνω ή ακριβώς δίπλα από το δρόμο όπου Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν πρόσφατα ότι βρήκαν σορούς μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

«Οι δορυφορικές εικόνες της Maxar υψηλής ανάλυσης που συλλέχθηκαν πάνω από την Μπούσα της Ουκρανίας (βορειοδυτικά του Κιέβου) επαληθεύουν και επιβεβαιώνουν πρόσφατα βίντεο και φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποκαλύπτουν πτώματα στους δρόμους (να κείτονται)για εβδομάδες», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος της Maxar Technologies, Stephen Wood.

Οι New York Times δημοσίευσαν μια ανάλυση από κοντινά πλάνα της οδού Yablonska και συμπέραναν μετά από σύγκριση που έκαναν με βίντεο από την 1η και 2α Απριλίου που απεικονίζουν πτώματα κατά μήκος του δρόμου, ότι πολλοί σοροί βρίσκονταν εκεί πριν από τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, όταν ακόμα οι ρωσικές δυνάμεις είχαν τον έλεγχο της πόλης.

Την ίδια ώρα φωτογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκαν στην Μπούσα το Σάββατο επιβεβαίωσαν την παρουσία περίπου 20 πτωμάτων. Όλα τα πτώματα ήταν με πολιτικά ρούχα, μερικά με δεμένα τα χέρια, σε σκηνές που έχουν προκαλέσει παγκόσμια αποστροφή και κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Οι δορυφορικές εικόνες της Maxar με ημερομηνία 19 Μαρτίου και 21 Μαρτίου απεικονίζουν πολλά πτώματα να κείτονται στην οδό Yablonska.

Σύμφωνα με την ανάλυση των Times, οι εικόνες της Maxar δείχνουν επίσης σκοτεινά αντικείμενα σε μέγεθος παρόμοιο με εκείνο ενός ανθρώπου, να κείτονται στο δρόμο μεταξύ 9 και 11 Μαρτίου.

Πολλά από τα πτώματα που απεικονίζονται στις δορυφορικές εικόνες εμφανίστηκαν ακριβώς στην ίδια θέση, όπως φαίνεται και σε αντίστοιχα βίντεο από τον ίδιο δρόμο που κινηματογραφήθηκε από μέλος του ουκρανικού τοπικού συμβουλίου αλλά και σε φωτογραφίες από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Σε μια δεύτερη σύγκριση, οι Times μελέτησαν ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram με ένα πτώμα στο δρόμο μπροστά από δύο αυτοκίνητα. Δορυφορική εικόνα από τις 21 Μαρτίου δείχνει το πτώμα και τα οχήματα στο ίδιο ακριβώς σημείο.

